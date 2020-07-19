وقفة في قريـــة فرفــــرة للمطالبة بخروج الاحتلالين الأمريكي والتركي

نظم أهالي قريــــة فرفـــرة بريف القامشلــــي وقفة وطنية للمطالبة بخروج قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي من الأراضــــي السوريـــــة وتنديداً بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريــــة.

وأحرق المحتجون “العلم الأمريكــــي” استنكاراً لما يسمى “قانــــون قيصــــر”، الذي يستهدف المواطن السوري في لقمة عيشه ورفضاً للاحتلال الأمريكي وممارساته الإجرامية المتمثلة بسرقة ونهب النفط وغيره من الثروات في المناطق التي يحتلها.

وبين المواطن محمد السيد ضياء أن أبناء قريــــة فرفـــرة كباقي أبناء محافظــــة الحسكــــة يرفضون المحـــتـل الأمريـــكــــي والذي لابد من طرده من الأراضــــي السوريــــة مشيراً إلى وقوف أهالي القرية إلى جانب الجيـــش العربــــي الســــوري حتى تحقيق النصر والقضاء على كل البؤر الإرهـــابـيــــة وطرد القوات الأجنبية غير الشرعية.

بدورها قالت المواطنة آسيا خضر السيد: نحن صامدون رغم كل أنواع الإرهــــاب الاقتصــــادي الذي تريد أمـــريكــــا ممارسته على الشعب السوري، لافتة إلى أن “أمــريـكــــا العنصرية غير مرغوب فيها بين أبناء الشعب السوري ويجب أن تصل رسالتنا لهم.. اخرجوا من أرضنا”.

وأشار المواطن محمد علي إلى أن وقفة اليوم تهدف إلى إيصال رسالة للعالم بأننا “نقف وقفة واحدة وننادي بصوت واحد لا للمـــحتليــــن الأمـــريكييــــن والأتــــراك الذين دمروا بلادنا ونهبوا خيراتنا.. ويجب عليهم الخروج من ارضنا فنحن شعب لا نريد مدرعاتكم ولا نرضى إلا بوجود الجيـــش العربـــي الســــوري”.

يذكر أن أهالي قريـــة فرفــــرة اعترضوا في نيسان الماضي رتلاً لقوات الاحــــتلال الأمـــريكــــي وأجبروه على العودة وأعطبوا مدرعة أمريـــكيــــة خلال تصديهم لوجود قواته المحــتلـــة في سوريـــة.