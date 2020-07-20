إغلاق صناديق الاقتراع.. واللجان تبدأ بفرز الأصوات

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب في دوره التشريعي الثالث، بعد تمديد فترة الاقتراع لمدة أربع ساعات في جميع المراكز بالمحافظات كافة.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سامر زمريق أن لجان مراكز الانتخاب ستبدأ بعد الإغلاق مباشرة بفرز الأصوات وذلك بحضور المرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام لافتاً إلى أنه لم يسجل وجود أي خروقات أو مخالفات في سير العملية الانتخابية، وبين أن لجنة مركز الانتخاب تتولى إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه وتنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة القضائية الفرعية وتمكين المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات وتدوين ذلك في محضر خاص كما تبت لجان مراكز الانتخاب في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرماً بهذا الشأن.

وكان السوريون، وفي كل المحافظات، توافدوا منذ ساعات الصباح إلى المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم لانتخابات مجلس الشعب، والتعبير عن انتمائهم الوطني، مؤكدين عزمهم وإصرارهم لإنجاح الاستحقاق الدستوري، والتطلع إلى إعادة إعمار ما دمّره الإرهاب، وبناء مستقبل أفضل يلبي تطلعاتهم.

السوريون، في معظم الأراضي السورية، أقبلوا على صناديق الاقتراع، مؤكدين أن هذا الاستحقاق هو نصر سياسي كبير، يضاف إلى سجل الانتصارات التي يسطّرها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب، مشيرين إلى أهمية هذه الانتخابات في ظل ما تتعرّض له سورية وشعبها من حرب إرهابية واقتصادية، مشدّدين على أن إنجاز الانتخابات في موعدها رسالة لأعداء سورية بأن الشعب السوري سيبقى متمسّكاً بمؤسساته الوطنية ويرفض المساس بقراره المستقل وأي تدخل خارجي في شؤونه، وأن سورية انتصرت على الإرهاب بقوة جيشها وتكاتف شعبها وقيادتها.

الناخبون أعربوا عن الأمل أن يقوم مجلس الشعب القادم بالسهر والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لتصويب الأخطاء، إن وجدت، وتطوير التشريعات وتحديثها لمواكبة الظروف الراهنة، وتخفيف آثار تداعيات الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، ومن الأعباء التي أثقلت كاهل المواطنين، عبر وضع برامج عمل مرحلية واستراتيجية تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي، وتحقيق نتائج ملموسة على المديين القصير والطويل.

ونتيجة زيادة إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات، ولا سيما في الساعات الأخيرة، تمّ تمديد فترة الاقتراع حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً من مساء أمس الأحد، حسبما أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سامر زمريق، مشيراً إلى أنه تمّ إبلاغ كل اللجان القضائية الفرعية والمراكز الانتخابية في المحافظات كافة، مؤكداً مواصلة اللجان القضائية إشرافها على سير العملية الانتخابية والعمل بتعليمات وقرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

ويشارك السوريون في هذا الاستحقاق لاختيار 250 عضواً لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشعب من 1656 مرشحاً، بينهم 200 مرشحة، عبر 7277 مركزاً في جميع المحافظات.