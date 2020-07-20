حوار مفتوح لليافعين ضمن احتفالية يوم الطفل العالمي

حلب – معن الغادري

ضمن فعاليات احتفالية يوم الطفل العالمي التي تقيمه وزارة الثقافة بعنوان “فراشات الشهباء”، أقامت مديرية الثقافة بالتعاون مع فرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة جلسة حوار مفتوحة لليافعين الشباب. وشهدت الجلسة نقاشات معمقّة حول العديد من القضايا التي تهم الجيل، إضافة إلى قضايا مجتمعية واقتصادية وسياسية، واتفقت آراء المشاركين في الجلسة الحوارية على الثوابت الوطنية وضرورة التسلح بالعلم وثقافة الحوار وتنشئة الجيل على حب الوطن والدفاع عنه، ونبهت المداخلات من خطورة تداول الإشاعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتطلب الكثير من الوعي المجتمعي، إلى جانب دعم المبادرات والإبداعات الشابة في كافة المجالات، وإشراكهم في المسؤولية وصنع القرار.

شارك في الحوار المهندسة ذكرى حجار عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، وجابر الساجور مدير الثقافة، ومازن بغدادي أمين فرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة، وأدار الجلسة مريانا الحنش رئيس دائرة ثقافة الطفل.

ت – يوسف نو