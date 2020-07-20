قواتنا المسلحة تشارك في انتخابات مجلس الشعب 

شاركت قواتنا المسلحة الباسلة بمختلف صنوفها في انتخابات مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث، حيث أدلى العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع وعدد من ضباط القيادة العامة بأصواتهم الانتخابية في مبنى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

وفي هذا الإطار زار رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سامر زمريق برفقة اللواء مدير الإدارة السياسية عدداً من المراكز الانتخابية لقواتنا المسلحة للاطلاع على سير العملية الانتخابية والتدابير المتخذة حيال حسن تنفيذها.

وشارك المقاتلون ضباطاً وصف ضباط وأفراداً في التشكيلات والقطعات والوحدات والهيئات والمؤسسات والإدارات والمنشآت التعليمية والمواقع والنقاط العسكرية بالإضافة إلى العاملين المدنيين في وزارة الدفاع بهذا الاستحقاق الوطني الكبير وأدلوا بأصواتهم عبر أسس دستورية وديمقراطية لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب تعبيراً عن إرادتهم وتجسيداً لدورهم الوطني المهم والفاعل في بناء سورية والنهوض والارتقاء بها.

كما أدلى جرحى قواتنا المسلحة الباسلة والكوادر الطبية كافة في جميع المشافي العسكرية بأصواتهم مؤكدين دورهم الأساسي في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني الذي يعكس إرادة جماهير شعبنا وأبناء قواتنا المسلحة وإصرارهم على مواجهة التحديات كافة وتعزيز منعة سورية وقوتها وصمودها.