قيادة الحزب أدلت بصوتها.. الهلال: شعبنا دائماً خلف القائد الأسد

أدلى الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والرفاق أعضاء القيادة المركزية للحزب بأصواتهم صباح أمس في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث وذلك في مركز دار البعث الانتخابي.

وأكد الرفيق الهلال في تصريح له بعد إدلائه بصوته أن هذه الانتخابات دليل على تمسك سورية باستحقاقاتها الدستورية كافة، وتعطي دروساً للعالم كيف تكون الديمقراطية وكيف تكون الانتخابات الشفافة النزيهة في بلد يقودها السيد الرئيس بشار الأسد.

وأشار الرفيق الهلال إلى أن الاقبال الجماهيري الضخم بعد تسع سنوات حرب دليل للعالم على وقوف الشعب السوري دائماً خلف قيادته وخلف القائد بشار الأسد.