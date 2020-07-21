الاحتفال بإعادة تأهيل كاتدرائية مار الياس المارونية في حلب

حلب – معن الغادري:

احتفل في حلب، أمس الاثنين، بإعادة تأهيل وتجديد كاتدرائية مار الياس المارونية، والتي تعرضت إلى أضرار بالغة جراء الإرهاب، كما احتفل بإزاحة الستار عن نصب العلامة المطران جرمانوس فرحات.

وألقى كل من مفتي الجمهورية العربية السورية سماحة الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون والمطران مار يوسف طوبجي رئيس أساقفة حلب للموارنة والسفير البابوي بدمشق الكاردينال ماريو زيناري والدكتور محمود عكام مفتي حلب وممثل البطريرك الكاردينال بشارة الراعي، المطران بولص مطر، كلمات بهذه المناسبة، أكدوا من خلالها أن سورية مهد الديانات والحضارات ستبقى ايقونة المحبة والسلام وستبقى منتصرة على الدوام.

ونوّهت الكلمات بتضحيات الجيش العربي السوري وبدماء الشهداء الطاهرة والزكية والتي أينعت نصراً وعزة وكرامة، وأشارت إلى أن إعادة إعمار هذا الصرح الديني يحمل رسالة واضحة على أن سورية عصية الإرهاب وكانت وستبقى منارة إلى العالم، وأن الإرهاب الذي طال التراث والهوية الدينية والثقافية في سورية لن يغير من حقيقة التآخي والعيش المشترك التي تميزت فيها سورية عبر العصور، والاحتفال اليوم بتجديد هذا الصرح التاريخي تجسيد لهذه الحقيقة التاريخية، والمستمرة من خلال صور التآخي بين المسلمين والمسيحيين.

وبينت الكلمات أن رسالة الحياة أقوى من الموت، وأن الخير يقهر الشر، وأن السلام هو مصدر الحياة وينتصر على الحرب.

وأشاد المتحدثون بدور الجهات الحكومية والجمعيات التي ساهمت بقيامة هذه الكاتدرائية بعد أن تعرضت للتخريب بفعل الأعمال الإرهابية.

وفي رسالة متلفزة أكد رئيس جمعية عمل الشرق، المساهمة بترميم الكاتدرائية، باسكال غورنيش، أن الكاتدرائية تولد اليوم من جديد، داعياً المسيحيين في سورية إلى القيام بدور استثنائي لبناء مستقبل سورية كي يعم السلام، فيما بين الأب الياس عدس نائب ابرشية حلب أن الابرشية تتمتع بمكانة فريدة ومميزة في تاريخ سورية وفي قلب الكنيسة العريقة، لافتاً إلى أن أبا الكنيسة المارونية مار مارون عاش وتنسك ودفن في منطقة براد بريف حلب.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم قصير عن الأضرار التي لحقت بالكاتدرائية جراء اعتداءات الإرهابيين والجهود المبذولة لإعادة ترميمها، والتي شملت ترميم بناء بعض الواجهات والجدران المهدّمة والمتضررة والقبة الحجرية، وإعادة تركيب السقف الخشبي.

حضر الاحتفال الرفاق أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب وقائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي والمحامي العام الأول بحلب أحمد شادي قدور ورئيس مجلس المدينة الدكتور معن المدلجي ومدير أوقاف حلب الدكتور رامي عبيد وحشد كبير من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

تصوير – يوسف نو