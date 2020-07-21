بروتينات كورونا لمنع العدوى

تلقى المركز الوطني لصناعة العلاجات NCTM التابع لمحطة التجارب الهندسية بولاية تكساس AESM تمويلا من المعهد الوطني للابتكار في تصنيع المستحضرات الصيدلانية الحيوية NIIMBL للمساعدة في إيجاد طريقة لمنع فيروس كورونا 2 من الدخول للخلايا، وحماية الناس من الالتهابات في المستقبل. ويقوم المركز بإنتاج بروتينات سبايك لتحديد الأجسام المضادة التي يمكن أن تلتصق بمجال ربط مستقبلات بروتين كورونا، وتمنع الفيروس من الارتباط بالمواقع الرئيسية بالرئة، وبالتالي تعرقل دخول الفيروس وإصابة الخلايا البشرية. وقال زيفكو نيكولوف، الأستاذ في قسم الهندسة البيولوجية والزراعية في ولاية تكساس: “هناك المئات من الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات في البلازما، واستخدام بروتينات السنك المؤتلف هي أسرع طريقة للكشف عن البروتينات الصحيحة التي نحتاجها لمحاربة كوفيد-19. ويقوم باحثو المركز بعمل نسخ من بروتينات ارتفاع كوفيد-19 التي يمكن استخدامها لقياس استجابات الأجسام المضادة لبروتينات ارتفاع فيروسات CoV-2 للمساعدة في التطوير المؤتلف لهذه الأجسام المضادة في المستقبل.

وقالت عالمة أبحاث تيس سوزان وودوارد: “بالإضافة إلى فحص البلازما النقابية ستكون هناك حاجة لبروتينات السنبلة لتحديد ما إذا كانت الاستجابات الوقائية يتم إنشاؤها استجابة للتطعيم، ومدى استمرار الاستجابات، وإذا كان وجود أجسام مضادة لبروتين السنبلة يوفر للشخص مناعة بحيث يتمكن من العودة بأمان إلى مكان العمل دون خوف من الإصابة مرة أخرى”. وتعتبر بروتينات السنبلة المنتقاة مهمة لتحديد قوة الأجسام المضادة الموجودة في مرضى كوفيد-19 المستعادة، ومن المتوقع أن تمنع الأجسام المضادة المصنوعة من بروتينات السنبلة الفيروس من الارتباط والخلايا البشرية.