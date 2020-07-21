“سورية أم الكل” في مسرح مفتوح بسلمية

عاد الكاتب والمخرج المسرحي سليمان السلوم بحماس كبير لتقديم مسرح مختلف بأفكاره وبمكانه وتجهيزاته، وبدأ ببروفات عمله المسرحي الجديد “سورية أم الكل” من تأليفه وإخراجه مع فرقته “سلماس الحرفية”، حيث بدأ فيها في المكان الذي سيعرضه فيها وهي حديقة الأمل بالحي الغربي من مدينة السلمية وسيكون هذا العرض المفتوح في الهواء الطلق ومجانياً لكل من يريد مشاهدته، وبيّن السلوم أن سبب اختياره لحديقة عامة ليعرض فيها عمله الجديد أن المسرح يكتب بالأرجل ولم يكن يوماً بحاجة للصالات.

يمتد تاريخ المخرج سليمان السلوم الفني إلى 50 عاماً مضت وتتلمذ على يديه الكثير من فناني سلمية، ووقف لأول مرة على خشبة مسرح ثانوية الحرس القومي بسلمية ومرح الثانوية الزراعية في عام 1974 وبعد ذلك عمل مدرباً مسرحياً في اتحاد شبيبة الثورة، ليتبع دورة مركزية في الإخراج وليؤسس فرقته الحرفية في العام 1996 التي استمر معها حتى الآن وقدم معها أول أعمالها “مملكة الأطفال” لتتتالى أعماله بعدها كـ “المحطة التالية” و”ممثلون بلا خشبة” و”الذبيحة” و”شمس النهار”، وللأطفال قدم عملين هما: “ساحة الأمنيات، و”ومنو دراما المفصولة”، وأخرج الكرنفال الثقافي الأول لمجلس مدينة سلمية وبعدها كرنفالاً لطلائع البعث في مدرسة القادسية. ويحضر بعد العرض الحالي لعملين سيقدمهما بعد عيد الأضحى “حارة الحارة” و”الناي السوري”.

نزار جمول