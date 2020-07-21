21, تموز, 2020 - 6:10 صباحًا

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

31 الجاري أول أيام الأضحى المبارك

الصفحة الاولى صحيفة البعث    50

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن يوم الجمعة الموافق لـ 31 – 7 – 2020 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المعراوي: “نظراً لاستحالة رؤية هلال ذي الحجة بعد غروب شمس أمس الاثنين الـ 29 من ذي القعدة لعام 1441 للهجرة فإن يوم الثلاثاء الواقع في 21 – 7 – 2020 هو المتمم لشهر ذي القعدة من العام 1441 للهجرة”، وأضاف: إن يوم الأربعاء الواقع في 22 – 7 – 2020 هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة من العام 1441 للهجرة، ويوم الجمعة 31 – 7 – 2020 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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