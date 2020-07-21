31 الجاري أول أيام الأضحى المبارك

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن يوم الجمعة الموافق لـ 31 – 7 – 2020 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المعراوي: “نظراً لاستحالة رؤية هلال ذي الحجة بعد غروب شمس أمس الاثنين الـ 29 من ذي القعدة لعام 1441 للهجرة فإن يوم الثلاثاء الواقع في 21 – 7 – 2020 هو المتمم لشهر ذي القعدة من العام 1441 للهجرة”، وأضاف: إن يوم الأربعاء الواقع في 22 – 7 – 2020 هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة من العام 1441 للهجرة، ويوم الجمعة 31 – 7 – 2020 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.