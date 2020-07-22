أكثر من 2 مليار إضافية لتنفيذ مشروعات ملحة في السويداء

خصص اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشروعات في محافظة السويداء مليارين وخمسة وسبعين مليون ليرة سورية تضاف إلى الاعتمادات المرصودة للمحافظة في موازنة 2020 لتنفيذ مشروعات ملحة منها تحسين واقع مياه الشرب والصرف الصحي واستكمال سوق الهال الجديد وإنجاز مشتل للغراس المثمرة وكذلك المنطقة الصناعية في أم الزيتون ودعم ذوي الشهداء والجرحى.

وتقرر، خلال الاجتماع في مجلس الوزراء برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس أمس الثلاثاء، استكمال تنفيذ آبار المكرمة من خلال تنفيذ 18 بئرا المتبقية من الـ 110 آبار خلال العام الحالي وحتى نهاية العام القادم وتخصيص الاعتمادات اللازمة لحفر 3 آبار إضافية في مناطق شقا وكناكر ولاهثة.

ونوه المهندس عرنوس بالمواقف الوطنية لأبناء محافظة السويداء ودورهم في الدفاع عن الوطن، مؤكداً حرص القيادة على توفير كافة مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة بالإضافة إلى تأمين مصدر مائي مستقر فيها ووضع خطة تنموية متكاملة لها وكذلك الاستماع بشكل مباشر لمطالب الأهالي والتواصل معهم وإيجاد الحلول اللازمة لتحسين الخدمات وفق الأولويات.

وتم الطلب من الهيئة العامة للموارد المائية إنشاء مزيد من السدات المائية لتأمين مياه الشرب وري المزروعات ودراسة حفر آبار جديدة في المنطقة الشمالية الشرقية من المحافظة إضافة إلى دراسة أماكن توافر مصادر المياه على كامل مساحة المحافظة ليصار إلى إقرار ما يلزم بشأنها في مجلس الوزراء.

وبينما أكد المجتمعون ضرورة تقديم التسهيلات للقطاع الخاص وأبناء المحافظة في الاغتراب لتحفيزهم على الاستثمار فيها تم الطلب من الوحدات الإدارية إقامة مشروعات تنموية لزيادة مواردها الذاتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومن وزارة الاقتصاد إطلاق برنامج خاص لدعم تصدير تفاح المحافظة لتحقيق عائدات إضافية للفلاحين.

وتناولت المناقشات إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في المناطق المتضررة وتفعيل دور المؤسسة السورية للتجارة في تسويق المحاصيل في المحافظة وإنشاء وحدات تصنيع ألبان وأجبان في المناطق الريفية وتقديم الدعم للمشاريع الاستثمارية المتعثرة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في النهوض بالواقع التنموي بالمحافظة.

حضر الاجتماع وزراء الزراعة والإدارة المحلية والبيئة والكهرباء والمالية والاقتصاد والاتصالات والتقانة والدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظ السويداء وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي والمديرون المعنيون في المحافظة.

وفي تصريح للصحفيين أكد محافظ السويداء المهندس همام صادق دبيات أن مجمل الاعتمادات المقدمة للمحافظة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والتنموي فيها ولا سيما إعادة الإعمار في المناطق المتضررة جراء الارهاب مبينا أن ما تم رصده يضاف للاعتمادات الخاصة بدعم المشاريع الزراعية الانتاجية وآبار المياه والعمل جار لتذليل الصعوبات امام المشاريع الاستثمارية المراد إقامتها.

نائب المحافظ وائل جربوع أشار من جهته إلى أهمية تطوير المنطقة الصناعية في أم الزيتون حيث تم رصد 200 مليون ليرة سورية لهذه الغاية فيما أكد مدير الزراعة والاصلاح الزراعي بالمحافظة أيهم حامد أنه تم رصد مبلغ 200 مليون ليرة لإنشاء مشتل لإنتاج الغراس المثمرة سيتم بدء العمل به العام القادم و150 مليون ليرة لحفر بئر بمنطقة ضهر الجبل.