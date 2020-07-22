18 إصابة جديدة و6 حالات شفاء في سورية.. وروسيا تعلن عن أول لقاح محلي

أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 6 حالات ووفاة اثنتين، وأوضحت في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 540 شفي منها 160 حالة وتوفي 31، فيما أعلنت وزارة النقل عن تسيير رحلة جوية يوم الاثنين المقبل من مطار الشارقة إلى مطار دمشق لإعادة المواطنين السوريين العالقين في الإمارات العربية المتحدة.

وطلبت الوزارة في بيان لها من جميع الراغبين بالعودة التواجد قبل فترة كافية في مطار الشارقة واصطحاب الكمامات والقفازات والالتزام بتعليمات الطواقم الطبية على متن الطائرة وأرض المطار مع تعهد بالحجر الصحي في مركز الحرجلة بريف دمشق مشيرة إلى أن ترتيبات الحجز والتذاكر والمواعيد تتم من خلال التواصل مع السفارة السورية في الإمارات العربية المتحدة.

عالمياً، أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 613 ألف شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي، مع تسجيل 14858918 إصابة وتعافي 8911270 شخصاً.

وبحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد19، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3.82 ملايين إصابة بينها 61288 إصابة سجلت خلال ال 24 ساعة السابقة كما تسبب الوباء بوفاة 448 شخصا آخر خلال الفترة نفسها لترتفع حصيلة الوفيات إلى 140922 وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد 19 سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات وهي تسجل منذ اسبوع حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد على 60 ألف إصابة وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين سجلت 77638 إصابة جديدة.

وفي ولاية فلوريدا، التي باتت إحدى أبرز بؤر الوباء في البلاد، بلغت نسبة إشغال الأسرة في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات 82 بالمئة.

وتوقعت نماذج وبائية محدثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بالمرض في البلاد ليبلغ الإجمالي 151 ألفا بحلول الاول من آب المقبل و157 ألفاً بحلول الثامن من الشهر نفسه.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أول لقاح ضد كوفيد-19 شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز غيمالي الروسي للبحوث بات جاهزاً، وقال النائب الأول لوزير الدفاع روسلان تساليكوف في حديث صحفي: “قام المختصون العسكريون والعلماء بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد.. كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19 بات جاهزاً”.

وكان المكتب الصحفي لوزارة الدفاع أعلن في وقت سابق أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور إلى وزارة الصحة الروسية في الـ 30 من الشهر الماضي وبعد الحصول على الترخيص بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف الذي صممه مركز غيمالي بالتعاون مع معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع.