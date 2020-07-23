الدورة التكميلية لطلاب الثانوية: مادتين على الأكثر

أصدرت وزارة التربية، أمس الأربعاء، التعليمات التنفيذية الناظمة للمرسوم 181 لعام 2020 المتضمن منح الطلاب المسجلين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة لدورة 2020 الأولى دورة ثانية إضافية.

ووفق التعليمات يحق للطالب الناجح في المواد جميعها التقدم بمادتين على الأكثر ويحق للطالب الناجح بالمحصلة العامة ورسب في مادة واحدة التقدم إلى الدورة الثانية الإضافية بهذه المادة فقط، ويحق للطالب الناجح بالمحصلة العامة ورسب في مادتين وحصل فيهما على ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين التقدم بهاتين المادتين اللتين رسب بهما على الأكثر يتقدم بمادة واحدة أو بالمادتين معاً.

ووفق التعليمات يحق للطالب الراسب بمادتين في الدورة الأولى ولم يحصل على ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين التقدم لامتحان الدورة الثانية الإضافية بهاتين المادتين فقط ولا يحق للطالب الراسب بأكثر من مادتين من مواد الدورة الأولى أن يتقدم لامتحانات الدورة الثانية الإضافية فيما يحق للطالب الناجح بإحدى الدورات السابقة ولم يستفد من فرصة ثانية وتقدم لدورة 2020 الأولى بصفة ناجح ويعيد التقدم إلى الدورة الثانية الإضافية بمادتين فقط.

أما بالنسبة للطلاب المسجلين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “العلمي والأدبي” والثانوية المهنية بفروعها “التجارية والنسوية والصناعية” والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات نتيجة وجودهم في مراكز الحجر الصحي أو منعتهم المجموعات الإرهابية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لدورة 2020 فقد تم منحهم دورة ثانية إضافية بالمواد جميعها للعام الدراسي 2019-2020 وفق شروط النجاح المنصوص عليها في المرسوم رقم 118 لعام 2020.

ونصت التعليمات على أن يتقدم الطلاب المسجلون لامتحانات الدورة الأولى 2020 الذين كانوا موجودين في مراكز الحجر الصحي خلال فترة الامتحان بوثيقة تثبت ذلك مصدقة من وزارة الصحة مع طلب التسجيل للدورة الثانية الإضافية ويتقدم طلاب محافظة إدلب المسجلون لامتحانات الدورة الأولى 2020، الذين تم منعهم من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية في الدورة الأولى من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، لامتحان الدورة الثانية الإضافية.

ووفق التعليمات يختار الطالب الناجح نتيجة إحدى الدورتين الأولى أو الثانية الإضافية ويمنح وثيقة وشهادة النجاح للدورة التي اختارها وتلغى وثيقة وشهادة النجاح في الدورة التي لم يختارها وتعد نتيجة النجاح في الدورتين الأولى والثانية الإضافية فرصة واحدة للطالب ويحق للطالب الناجح لأول مرة بنتيجة الدورتين الأولى والثانية الإضافية التقدم لامتحان الدورة الأولى فقط في السنوات اللاحقة.

في سياق متصل خصصت الوزارة الرقمين 3313824-4475924 للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمرسوم وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي.

كما أصدرت وزارة التربية برنامجي امتحانات الدورة الثانية الإضافية لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية لعام 2020 ميلادي.

ووفق إعلان للوزارة يبدأ الامتحان العام للشهادة الثانوية العامة لدورة عام 2020 الدورة الثانية الإضافية للفرعين العلمي والأدبي يوم السبت الـ22 من آب القادم وتستمر حتى يوم الاثنين الـ31 منه.

وبينت الوزارة أن الامتحانات العامة لشهادة الدراسة الثانوية الشرعية لدورة عام 2020 الدورة الثانية الإضافية تبدأ يوم السبت الـ22 من آب وتستمر حتى يوم الخميس الـ3 من أيلول القادم.