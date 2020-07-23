افتتح أمس الأربعاء في مقر اتحاد الفنانين التشكيليين في حمص المعرض السنوي لفناني حمص، ضم مجموعة من الفنانين التشكيليين الحاضرين بتجاربهم الجديدة في جسم التشكيل الحمصي حالياً، هؤلاء الفنانون يمثلون امتداداً لمراحل تشكيلية مضيئة في تاريخ حمص الثقافي، الذي يعتبر من أهم الحاضنات الفنية في التشكيل السوري بما يتميّز من ثراء وتنوع وغنى بأسماء كبيرة أثرت عبر عقود في أجيال لاحقة، منهم الرائد صبحي شعيب وعبد الظاهر مراد وأحمد دراق السباعي ومصطفى بستنجي وغسان السباعي وغياث الأخرس وآخرون، كما يتصف التشكيل الحمصي بالتزامه قضايا الإنسان حيث ذهب الفنان نحو موضوعات تتعلق بالناس والريف والعمل والمرأة وتطرق للجانب الحياتي اليومي وصور البيئة المحلية والمكان وملامح المدينة، ولم تغره النزعات التغريبية والفوضوية التي وصلت بمسميات الحداثة، بل ظل الخطاب البصري المتزن القائم على الاحترافية في الجانب التقني والبحثية في أدوات التعبير والأسلوبية.

شارك في المعرض أجيال مختلفة وخبرات متنوعة ضمت 28 فنانا مصورا منهم: إميل فرحة –إسماعيل الحلو – بسام جبيلي- رياض خليل –سميرة مدور –عبد القادر عزوز –عون الدروبي –عدنان محمد –عبير اسبر –لينا ديب –ميساء علي –محمد طيب حمام –رنا غميض – ثناء المصري – شذى عبد النور – محمد محفوض.

يذكر أن هذا المعرض دوري يقام كل عام في مسعى من فرع حمص لاتحاد الفنانين التشكيليين لاكتشاف المواهب الجديدة وتشجيعها حسب تصريح الفنان إميل فرحة، ويقام برعاية أمين فرع الحزب في المحافظة، التي بدأت تشهد عافيتها الثقافية بعد فترة الحرب، من خلال عدد من الأنشطة والملتقيات الثقافية والفنية، كما يجري التحضير لإقامة ملتقيات متخصصة بفن النحت لاحقا بالتعاون مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة.

أكسم طلاع