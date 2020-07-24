4 آب بدء التسجيل للدورة التكميلية الإضافية

حددت وزارة التربية موعد التسجيل في الدورة الثانية الإضافية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة والثانوية الشرعية اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 4 آب القادم ولغاية يوم الأربعاء 12 منه، بما فيها العطل الرسمية، وذلك للطلبة النظاميين في مدارسهم، وللطلبة الذين يتقدمون بصفة دراسة حرة في دوائر الامتحانات بمديريات التربية.

وأوضحت التعليمات أن دوائر الامتحانات تعتبر مسؤولة عن تطبيق التعليمات التنفيذية للمرسوم 181 فيما يتعلق بتسجيل الطلاب للدورة الثانية الإضافية بحيث يحق للطالب الناجح في الدورات السابقة ولم يستفد من فرصة ثانية وتقدم لدورة 2020 الأولى “بصفة ناجح ويعيد” التقدم إلى الدورة الثانية الإضافية بمادتين فقط على الأكثر فيما لا يحق للطالب المعاقب بالحرمان في الدورة الأولى “لدورة واحدة أو دورتين في عامين متتاليتين” التقدم إلى الدورة الثانية الإضافية.

وأما الطالب المتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية الصناعية الراسب في مادة من المواد التي تنقسم إلى قسمين “عملي نظري” فيتقدم للمادة بالقسمين العملي والنظري في امتحانات الدورة الثانية الإضافية وفق شروط التقدم ولا يحق للطالب الراسب بمادة واحدة من الدورة الأولى أن يتقدم بمادة أخرى ناجح بها في الدورة الثانية الإضافية بينما يحق للطالب الذي فرضت بحقه عقوبة الصفر في المادة التقدم لهذه المادة فقط في الدورة الثانية الإضافية وفق شروط التقدم.

ويتقدم الطالب وفق التعليمات في الدورة الثانية الإضافية برقم الاكتتاب نفسه وبالمنهاج نفسه وبالمحافظة نفسها التي تقدم بها في الدورة الأولى ولا يحق له نقل مركزه الامتحاني ويفصل طلاب المنهاج الحديث عن القديم في مراكز أو قاعات منفصلة بحسب أعداد الطلاب المتقدمين للدورة الثانية.

كما تضمنت التعليمات آلية قبول الاعتراضات والعقوبة المفروضة بحق مخالفي التعليمات الامتحانية واعتماد تحديد الطلبة الأوائل لدورة 2020 وتحديد الطلبة الأوائل المقبولين بالجامعات في مفاضلة الثانوية المهنية بفروعها “الصناعية.. التجارية.. النسوية”.

وأكدت التعليمات أن الطالب الناجح يختار نتيجة إحدى الدورتين الأولى أو الثانية الإضافية ويمنح وثيقة وشهادة النجاح للدورة التي اختارها وتلغى وثيقة وشهادة النجاح في الدورة التي لم يختارها حيث تقوم دوائر الامتحانات بتنظيم قوائم تسليم الطلاب لوثائق النجاح أصولاً على مسؤولية رئيس الدائرة ومسؤول الشهادة وتعد نتيجة النجاح في الدورتين الأولى والثانية الإضافية فرصة واحدة للطالب ويحق للطالب الناجح لأول مرة بنتيجة الدورتين الأولى والثانية الإضافية التقدم لامتحان الدورة الأولى فقط في السنوات اللاحقة.