زاخاروفا: واجهة إنسانية تخفي تواطؤ “الخوذ البيضاء” مع الإرهاب

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ما تسمى منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية تخفي أعمال النهب والسطو التي ترتكبها وتواطؤها المباشر مع الإرهاب وراء واجهة إنسانية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس إن الرعاة الغربيين لم يتخلوا حتى الآن عن دعمهم لمنظمة الخوذ البيضاء والهياكل التابعة لها.. ونحن من جانبنا أشرنا مراراً إلى أن الواجهة الحقيقية لهذه العلامة التجارية الإنسانية تكمن في النهب الحقيقي والابتزاز والسطو والتضليل المتعمد والهجمات الكيميائية المنظمة والضربات الجوية والمدفعية والتواطؤ المباشر مع الإرهاب.