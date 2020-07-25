بناء أطول جسر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلنت جامعة خبي للتكنولوجيا بشمال الصين عن بناء أطول جسر في العالم باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتم اعتماده من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الجسر الخرساني الذي يبلغ طوله 28,1 مترا صمم على غرار جسر تشاوتشو وهو جسر مقوس “مقنطر” حجري يبلغ من العمر 1400 عام في مقاطعة خبي بشمال الصين. ومع نحو نصف حجم جسر تشاوتشو تم إنشاء الهيكل بالطباعة ثلاثية الأبعاد من قبل فريق بحثي بقيادة الأستاذ الجامعي ما قوه وي من جامعة خبي للتكنولوجيا وتم تركيبه ضمن حرم الجامعة.