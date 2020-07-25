انتهاء استلام طلبات الطعون.. موسكو: الانتخابات خطوة لتقوية استقرار سورية

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أمس الجمعة انتهاء مدة استلام طلبات الطعن بخصوص انتخابات مجلس الشعب التي جرت في التاسع عشر من الشهر الجاري مؤكداً أنه سيتم النظر فيها وفق صلاحيات المحكمة والوثائق المقدمة لها.

وأضاف اللحام أن المحكمة تلقت عدداً من طلبات الطعن بانتخابات مجلس الشعب من عدة محافظات مبيناً أنه وبموجب الدستور وقانون الانتخابات العامة وكذلك قانون المحكمة الدستورية العليا ستقوم المحكمة بدراسة طلبات الطعن والبت بها وفق الاشتراطات القانونية والوثائق والأدلة التي يتقدم بها الطاعن لإثبات جدية ادعائه واتخاذ القرار المناسب خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرار المحكمة مبرماً.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حيث يحق للمرشحين غير الناجحين الاعتراض على نتائج الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أيام من تاريخ إعلان النتائج.

في الأثناء ، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن انتخابات مجلس الشعب تعد مرحلة مهمة في تطوير الجمهورية العربية السورية الصديقة وخطوة نحو الحفاظ على استقرارها الداخلي وتقويته.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أمس الجمعة إنه من مصلحة جميع السوريين الحفاظ على الأداء الطبيعي لمؤسسات الدولة على أساس التشريع الحالي حتى في سياق التصدي للإرهابيين والاحتلال الأجنبي لمناطق معينة من البلاد، مجدداً التأكيد على موقف روسيا الثابت بضرورة الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وإبداء المساعدة اللازمة لها في إعادة إعمار البنى الاجتماعية الاقتصادية المهدمة وإزالة عواقب جرائم الإرهاب الدولي.

وشدد البيان على أن موسكو تولي أهمية كبيرة للمضي قدماً بالعملية السياسية التي يقودها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي كما ينص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشار البيان إلى أن انخفاض نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب سببه الخوف من العدوى بفيروس كورونا.

في سياق متصل أكد عدد من البرلمانيين والدبلوماسيين والخبراء الروس أن انتخابات مجلس الشعب في سورية برهنت على أن سورية دولة ديمقراطية تضمن حق المواطن بإبداء رأيه في انتخاب ممثليه إلى مجلس الشعب وهي رسالة مكملة لانتصار سورية على الإرهاب.

وقال منسق اللجنة البرلمانية في مجلس الدوما الروسي مع مجلس الشعب ديميتري سابلين إن انتخابات مجلس الشعب ساهمت في تقديم الحلول لجملة من المهام الداخلية الملحة وبالأخص التمسك بالدستور والمؤسسات الحكومية وحل قضايا المواطنين لافتا إلى التعاون الروسي السوري في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وعمليات إعادة الإعمار وتخفيف وطأة الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد سورية.

بدوره قال نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس معاون نائب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أندريه باكلانوف إن انتخابات مجلس الشعب جرت بصورة نزيهة وديموقراطية عبر تعددية سياسية واجتماعية مبينا أن نجاح الاستحقاق الدستوري أثار غضب أعداء سورية منوها في الوقت نفسه بأن مجلسي الاتحاد والدوما يقيمان علاقات متينة مع مجلس الشعب.

من جانبه اعتبر روسلان ماميدوف عضو المجلس الروسي للشؤون الدولية أن الانتخابات أظهرت جانبا إيجابيا لعمل مؤسسات الدولة رغم جائحة كورونا والعقوبات الاقتصادية ضد سورية معتبرا هذه الانتخابات “خطوة انتقالية” لتحقيق مشاريع تنموية تخفف العبء عن السوريين وتسهم في تحسين وضعهم المعيشي.