وقفة وطنية في الوطوطية للمطالبة بخروج الاحتلالين الأمريكي والتركي

نظم أهالي قرية الوطوطية بريف القامشلي وقفة وطنية للمطالبة بخروج قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي وتنديداً بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ونددوا بفرض ما يسمى (قانون قيصر) على الشعب السوري.

وردد المشاركون بالوقفة هتافات تندد بممارسات الاحتلالين الأمريكي والتركي في مناطق الجزيرة ولاسيما عمليات السرقة الممنهجة للنفط السوري وباقي الثروات والمحاصيل الزراعية وحرمان أهالي الجزيرة من قوت يومهم بهدف تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وقال الشيخ ظاهر الطائي من قرية الوطوطية وقفتنا اليوم لنعلن برسالة واضحة رفضنا الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية وللتنديد بفرض العقوبات الظالمة على الشعب السوري.

بدوره المواطن محمد البدران أكد رفض الأهالي الوجود التركي والأمريكي غير الشرعي ومنددا بالعقوبات الظالمة التي تستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه.

في سياق متصل أكد دانييل لاريسون الكاتب في مجلة ذي أميريكان كونسيرفيتيف الأمريكية إن حادثة اعتراض الطائرات العسكرية الأمريكية لطائرة ركاب مدنية في الأجواء السورية هي مجرد تذكير جديد بأن الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير قانوني وليس للمقاتلات الأمريكية أي عمل تقوم به في قاعدة سورية كما أن القوات الأمريكية ليس لديها أي عمل تقوم به في أي منطقة سورية.

وبين لاريسون أن القاعدة الأمريكية غير الشرعية في سورية لا يمكنها تحقيق أي هدف باستثناء احتلال الأراضي السورية إضافة إلى أن الكونغرس لم يوافق عليها أبدا داعيا إلى انسحاب جميع قوات الاحتلال الأمريكي من سورية بأسرع وقت ممكن قبل أن يحدث أمر أسوأ.