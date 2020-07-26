9 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لسورية في بطولة روسيا الدولية للمعلوماتية

حصد طلاب الأولمبياد العلمي السوري 9 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وكأس المركز الثاني للفرق في البطولة الختامية لمعسكر روسيا الدولي للمعلوماتية لأعمار دون 16 سنة الذي نظمته عن بعد المدرسة العالمية للمعلوماتية في روسيا خلال الفترة ما بين الـ 1 والـ 11 من شهر تموز الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع أن الميداليات الذهبية أحرزها كل من الطلاب حازم الدالاتي من الصف الأول الثانوي من مدرسة الباسل للمتفوقين في حمص ومحمد وائل سلطان من الصف الأول الثانوي من مدرسة الباسل للمتفوقين في حلب.

أما الميداليات الفضية فأحرزها كل من الطلاب محمد مفيد مهملات من الصف الأول الثانوي من مدرسة الباسل للمتفوقين في حلب وابراهام جميل من الصف الأول الثانوي من المدرسة السورية في حلب وبراء حداد من الصف الأول الثانوي من مدرسة جرير في حلب وأنطوان دبوس من الصف الأول الثانوي من مدرسة حلمي عبد النور في حمص وأمين شربا من الصف الثاني الإعدادي من مدرسة ضاحية الفردوس في دمشق.

كما أحرز الميداليات البرونزية كل من الطلاب عمار الفين من الصف التاسع من مدرسة الباسل للمتفوقين في حمص وحسين بوسبيت من الصف التاسع من مدرسة الباسل للمتفوقين في دمشق.

كما فاز فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية مجتمعا والذي ضم 12 طالبا وخمسة مدربين بالمركز الثاني بعد الصين في محصلة أعمال المعسكر من تدريبات ومسابقات يومية إضافة إلى المسابقة الختامية.

يذكر أن المعسكر تضمن تدريبات ومسابقات معلوماتية باللغة الانكليزية على مدى أربع ساعات يومياً لطلاب من روسيا والصين وبريطانيا وبلجيكا ونيوزيلندا وأذربيجان وتونس وسورية.

الأولمبياد العالمي للكيمياء

وفي السياق نفسه، تنافس طلاب الأولمبياد العلمي السوري أمس السبت مع طلاب من 80 دولة، ضمن الأولمبياد العالمي للكيمياء الذي تنظمه تركيا عن بعد، وذكرت هيئة التميز والإبداع أن الفريق السوري المشارك ضم كلا من الطلاب كرم خضور من حمص ثانوية الباسل للمتفوقين وعلي حسن من طرطوس ثانوية عفيف نصر وحسن عبد الرحمن من طرطوس من المركز الوطني للمتميزين ومحمد بلال من طرطوس ثانوية المتفوقين. وبينت أن اختبارات الأولمبياد استمرت خمس ساعات متواصلة حل الطلاب خلالها مسائل عالية المستوى في الكيمياء التحليلية والعضوية واللاعضوية والحيوية والفيزيائية مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات التقنية المطلوبة من قبل الاتحاد الدولي للكيمياء بما فيها تصوير الفيديو المباشر للطلاب وهم يقدمون الاختبارات من المركز المخصص لهم.

وتثبت المواهب العلمية السورية بشكل دائم قدرتها على المنافسة والنجاح في مختلف ميادين العلم الدولية وكان آخرها إحراز طالب الأولمبياد العلمي السوري أنس عباس من ثانوية الباسل للمتفوقين بحمص ميدالية برونزية في مسابقة ماندلييف الدولية للكيمياء التي نظمتها روسيا لطلاب مرحلة التعليم الثانوي عبر الإنترنت في الـ14 والـ15 من الشهر الجاري.