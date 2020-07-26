انطلاق أعمال المؤتمر الـ 15 للاتحاد الوطني لطلبة سورية

دمشق – البعث:

تحت عنوان “عهد نجدده علماً وصموداً وانتصاراً”، وبحضور الرفيق عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الشباب والرياضة رئيس اتحاد الطلبة، انطلقت أمس السبت في مجمع صحارى بريف دمشق أعمال المؤتمر العام الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة سورية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى ثلاثة أيام التقارير المقدمة من المجلس المركزي للاتحاد في مجالات التنظيم والتأهيل والمالية والدراسات العلمية والفروع الخارجية والثقافة والإعلام والنشاط الفني والاجتماعي والملتقيات والعمل الوطني والتطوعي والنشاط الرياضي والمعاهد وقضايا التعليم الخاص والمعلوماتية.

ويتضمن المؤتمر جلسات يجري خلالها انتخاب مجلس مركزي جديد للاتحاد وورشات حوارية حول عدد من قضايا التعليم العالي والتمكين السياسي والتشغيل والبطالة.

حضر المؤتمر 400 عضواً يمثلون طلبة سورية في الداخل والخارج حيث تم توزيع الأعضاء المشاركون على عشر لجان ويضم بين صفوفه ممثلين لكل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والجامعة الافتراضية والمعاهد العليا والفنون المسرحية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية والسلامة من فيروس كورونا .