نصرالله: يجب الانتصار في الحرب على كورونا

توجّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برسالة، أكّد فيها على وجوب الانتصار في الحرب على فيروس كورونا، وشدد على أن الناس قادرون على الانتصار في هذه الحرب، فقط من خلال الالتزام بالإجراءات، مشيراً إلى أن هذا أمر سهل عليهم، وأضاف: “إذا التزمنا بتغيير بعض العادات وتشددنا في الإجراءات، قطعاً سننتصر”، وبالمقابل تابع: “إذا أهملنا فسيكون مجتمعنا أمام كارثة كبرى، على كل صعيد”.

وظهر السيد حسن في الفيديو مرتدياً كمامة، ما اعتبره البعض رسالة واضحة لحثّ اللبنانيين على الالتزام بارتداء الكمامات بشكل جدي.

وبعد انتشار الفيديو تصدّر وسم “نصرالله” مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا المغردون إلى الالتزام بارتداء الكمامات منعاً لانتشار الفيروس في البلاد.

ويسجّل لبنان ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية بجائحة كورونا بعد التخفيف من قيود الإغلاق العام،، بلغ أوجه في 12 تموز مع تسجيل إصابة 166 شخصاً في يوم واحد، في صفوف عمال نظافة يعملون لدى إحدى شركات جمع النفايات في بيروت ويقيمون في المبنى ذاته.

ورغم تعليمات السلطات بوجوب الالتزام بالتدابير الوقائية وفرضها الأسبوع الماضي غرامات على من لا يلتزم وضع الكمامات، إلا أن اللبنانيين لا يبدون التزاماً فعلياً بالإجراءات في خضم انهيار اقتصادي متسارع.

وأوضح وزير الصحة اللبناني حمد حسن الاثنين أن “العودة إلى إجراءات الإقفال التي تمّ اتخاذها في بداية انتشار الوباء ترتبط بسلوك الناس والانضباط بالتعليمات”، محذراً من الانزلاق إلى مرحلة “التفشي المجتمعي للوباء”.

ويخشى المعنيون في حال ارتفاع الإصابات في لبنان من عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب.

يُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بلغت 174 حالة حتى يوم الجمعة، ما يرفع العدد التراكمي إلى 3407 حالة منذ بداية تفشي الوباء في شباط.

إلى ذلك، أعلنت نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، أمس السبت، إصابة ابنتها بفيروس كورونا، وقالت في تغريدة “تويتر”: “قمت وعائلتي بإجراء فحوصات فيروس كورونا وتبين أنها سلبية”، وأضافت “للتأكد أعدنا الفحوصات بعد أيام وتبين أن فحص ابنتنا إيجابي وفحوصاتنا سلبية وجاءت نتائج العاملين معنا سلبية أيضاً، وتابعت: “إبنتنا في الحجر100%”.

واختتمت التغريدة بالقول “كلنا رجاء بأن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات وإجراءات الوقاية لكي نحد من خسائرنا الصحية”.

كما أعلن نائب في البرلمان اللبناني، أمس السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، في وقت وصل عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في لبنان إلى 2527.

وقال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النيابي، النائب جورج عقيص عبر تويتر، إنه بعدما علم بأن هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني، الذي التقاه بشكل متكرر، مصاب بفيروس كورونا، وقام بإجراء اختبار كورونا جاءت نتيجته إيجابية.

وأكد عقيص أن “إصابته خفيفة ومن دون أي عوارض حتى الآن”، مشيرا إلى أنه سيحجر نفسه لمدة يومين كاملين على أن يعاود الفحص يوم الاثنين المقبل”، وأضاف “حرصا مني على سلامة كل من اختلطت معهم أو التقيتهم هذا الأسبوع من زملاء وأصدقاء وأنسباء، أدعو الجميع إلى أخذ العلم بحالتي وإجراء ما يلزم للتأكد من سلامتهم”.