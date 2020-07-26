الجالية السورية والعربية في بروكسل تندّد بـ “قيصر”.. أمام سفارة واشنطن

نظمت رابطة المغتربين السوريين في بلجيكا بمشاركة أبناء الجالية السورية والعربية وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في بروكسل رفضاً للعقوبات الغربية والأمريكية المفروضة ضد سورية وشعبها وضد ما يسمى قانون قيصر.

ورفع المشاركون بالوقفة العلم الوطني عالياً ورددوا الهتافات المنددة بالعقوبات الأمريكية والغربية ضد سورية مؤكدين أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب تصيب بشكل مباشر معيشة السوريين وتؤثر في حياتهم اليومية مطالبين برفعها فوراً.

رئيس رابطة المغتربين السوريين في بلجيكا واللوكسبمورغ انطوان قسيس أكد أن المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية من قبل أبناء الجالية السورية وبعض الأصدقاء العرب والأجانب جاءت للتعبير عن رفض العقوبات الغربية والأمريكية المفروضة على الشعب السوري وخاصة ما يسمى “قانون قيصر” لأنها تمس بشكل مباشر الوضع المعيشي للمواطن السوري وتشكل جريمة بحق الإنسانية والشعوب وهي شكل من أشكال قانون شريعة الغاب لذلك لابد من رفع هذه العقوبات بأشكالها المختلفة.

لبنانياً، دعت أحزاب وقوى وشخصيات لبنانية إلى اتخاذ موقف موحد بالوقوف إلى جانب سورية في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إسرائيلية واستمرار احتلال القوات الأمريكية لجزء من أراضيها.

وأكد وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في تصريح أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سورية تؤكد النوايا العدوانية المستمرة التي تستهدف الأمن القومي العربي مشددا على أن هذه الاعتداءات السافرة لا بد من مواجهتها بموقف عربي موحد لأن سورية لا تدافع عن نفسها اليوم في حربها ضد الإرهاب وإنما تدافع عن شعوب الأمة بأسرها.

بدوره أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية استمرار الوجود الأمريكي الاحتلالي على الأراضي السورية، وأشار في بيان إلى أنه من غير المقبول أن يستمر الصمت الدولي إزاء الاحتلال الأمريكي لجزء من الأرض السورية بما يؤدي إلى استمرار التصعيد والتوتر في المنطقة.

بالتوازي، أكد حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان والحزب السوري القومي الاجتماعي أن المصلحة الوطنية للبنان تقتضي أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع الحكومة السورية بشأن موضوع عودة المهجرين السوريين وتسهيل عبور الصادرات اللبنانية والتعاون في المجالات كافة.

واعتبر الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان نعمان شلق ونائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي القائم دستوريا بمهام الرئاسة وائل الحسنية في بيان بعد لقائهما أمس السبت أن قيام طائرات أميركية باعتراض طائرة مدنية ايرانية على متنها مواطنون لبنانيون هو إرهاب موصوف ويشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية ما يستدعي تحركا من قبل ما يسمى المجتمع الدولي لإدانة الإرهاب الأميركي الذي يستبيح القانون الدولي ويهدد حياة المدنيين.

وأكد البيان أهمية تعزيز الاستقرار في لبنان وحماية السلم الأهلي ورفض كل طرح يناقض الثوابت والخيارات الوطنية مشددا على أن ما لم يؤخذ من لبنان بواسطة الحروب العدوانية الإرهابية لن يؤخذ منه بواسطة الضغوط الاقتصادية.