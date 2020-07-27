الإصابات إلى 650.. ومجلس الوزراء يدعو للالتزام بالمنازل خلال عطلة الأضجى

دعا مجلس الوزراء المواطنين للالتزام بالمنازل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات وأماكن الازدحام، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب درجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة التقيد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره، وكلف الوزارات المعنية بزيادة إنتاج الكمامات القماشية لتوزيعها على العاملين في مؤسسات الدولة ممن هم على احتكاك مباشر مع المراجعين، على أن تكون كل وزارة مسؤولة بشكل مباشر عن حسن تطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات التابعة لها، مشدداً على تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد المكاني في امتحانات الجامعات والمعاهد.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 9 حالات ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة في سورية، مشيرة في بيان لها الى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغ 650، شفي منها 200 وتوفيت 38 حالة، في وقت شكلت مديرية صحة درعا فريق تقص وبائي مهمته رصد الحالات المرضية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذكر مدير الصحة الدكتور أشرف برمو أمس الأحد أن الفريق سيعمل على متابعة الحالات المرضية المحالة إلى المشافي وأخذ عينات من الحالات المشتبهة ومراقبة المطاعم والفنادق والمقاهي ومصانع الأغذية والاستراحات على الطرق العامة للتأكد من توافر الشروط الصحية وسلامة العاملين وحملهم البطاقات الصحية اللازمة وتقيدهم بالقواعد الصحية إضافة إلى منع الباعة الجوالين من تقديم المشروبات غير المصنعة آليا أو تقديم الخضار الملوثة وغير الناضجة ومراقبة مياه الشرب يوميا للتأكد من وجود الكلور وأخذ عينات للفحص الجرثومي عند الاشتباه بوجود تلوث.

وأضاف أن المديرية طلبت من المشافي العامة والمناطق الصحية إعداد جداول مناوبات لكافة الأقسام على مدار الساعة بما يحقق تغطية كافة الحالات والحوادث العادية والطارئة بالخدمات الطبية اللازمة وتوفير متطلبات الإسعاف من تجهيزات وأدوية والتأكد من جاهزية المشافي بشكل عام وخاصة أقسام الداخلية المعدة لاستقبال المصابين بالأمراض التنفسية والمعوية والأمراض الأخرى وقسم الإسعاف والطوارئ مع تسمية العناصر المكلفة بالعمل وتوفير الأدوية النوعية والإسعافية والعلاجية وسيارات منظومة الإسعاف السريع.

إيقاف الصلاة (على الجنائز) في مساجد دمشق وريفها

هذا وأعلنت وزارة الأوقاف عن إيقاف الصلاة “على الجنائز” في مساجد دمشق وريفها حتى إشعار آخر وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة توسع انتشار فيروس كورونا في المحافظتين.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه يكتفى بالصلاة على الجنازة من قبل ذوي المتوفى في المقابر داعية مديريات الأوقاف في دمشق وريفها إلى التنسيق مع مكاتب دفن الموتى في المحافظتين لضمان التقيد التام بالتعليمات حرصاً على السلامة العامة.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في الـ 22 من الشهر الجاري تعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق وذلك نظراً لتوسع انتشار وباء كورونا وارتباط الصلاة ببعض العادات الاجتماعية المؤدية للتزاحم إضافة إلى اتخاذ إجراءات عدة أخرى لمنع انتشار الفيروس.

عالمياً تجاوز عدد الإصابات حول العالم الـ 16 مليوناً وعدد الوفيات 643811، وفق إحصاء جديد لوكالة رويترز، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في كانون الأول عام 2019.

وتواصل الولايات المتحدة تصدر قائمتي الوفيات والإصابات، مسجلة 146326 وفاة وأربعة ملايين و194768 إصابة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 86449 وفاة ومليونين و394513 إصابة، وحلت الهند في المركز الثالث من حيث الإصابات بتسجيلها مليوناً و336861، لكنها احتلت المرتبة السادسة من حيث الوفيات بواقع 31358 وفاة، وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات مسجلة 806720 إلا أن وفياتها لم تتجاوز 13192. وفي المركز الخامس بقائمة الإصابات حلت جنوب إفريقيا بواقع 434200 إصابة، لكن حصيلة الوفيات فيها اقتصرت على 6343، واحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 45738، لكنها جاءت في المركز التاسع بقائمة الإصابات، بعد تسجيلها 329296.

ووفق الإحصاء أزاحت المكسيك إيطاليا من المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 43374 حالة، لكنها حلت في المركز السادس في قائمة الإصابات بواقع 385036.