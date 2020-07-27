استشهاد 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال بانفجار مفخخ في رأس العين

استشهد 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بنظام أردوغان بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن سيارة مفخخة كانت مركونة في سوق لبيع الخضار انفجرت صباح أمس الأحد ما تسبب باستشهاد 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين بجروح بعضها بليغة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

واستشهد طفلان وأصيب 3 مدنيين في الخامس من حزيران الفائت جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي بريف الحسكة تفجيرات واقتتالا فيما بين المجموعات الإرهابية على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة والمسروقات الأمر الذي تسبب باستشهاد العشرات وتهجير المدنيين عن قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية التي استباحها الإرهابيون سرقة وحرقاً لمحاصيلها ونهباً لخيراتها.