الهلال: شباب سورية دافعوا عن جامعاتهم بصدورهم وكانوا القدوة والأنموذج

نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب تحيات ومحبة الرفيق بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس الجمهورية إلى كافة الشباب وطلبة سورية وذلك خلال لقاء النقاش المفتوح مع الرفاق أعضاء المؤتمر العام الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة سورية.

وأشار الرفيق الهلال إلى أن شباب سورية كانوا القدوة والأنموذج عندما دافعوا عن جامعاتهم بصدورهم خلال الحرب، وحملوا السلاح والبندقية بيد والقلم باليد الأخرى، كما قدموا العديد من الشهداء والجرحى على مقاعد العلم. منوهاً بأن صمود الشعب السوري بفئاته كافة، والتفافه حول جيشه العقائدي، وحكمة وحنكة القائد بشار الاسد الذي لم يفرط أو يساوم، هو من حقق النصر، لافتاً إلى أن من يحلم باقتطاع جزء من سورية واهم، فسورية لا يمكن أن تفرط ولا حتى بذرة تراب واحدة.

وفي معرض إجاباته على أسئلة الرفاق المشاركين في المؤتمر أكد الرفيق الهلال أن أهم أسباب الحرب على سورية أنه لم يرق للأعداء مشاهدة بلد بهذه القوة ومحصن بقوة اقتصادية صاحب قرار مستقل ويقوده قائد صانع للتاريخ، في زمن قل فيه القادة.

وفي ختام اللقاء قدم المؤتمر درع الاتحاد الوطني لطلبة سورية للرفيق الدكتور بشار الأسد الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي قدمه الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية رئيس المؤتمر.