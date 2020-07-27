التنقل والسفر الداخلي فاتورة أخرى تتعاظم.. والأمل ببطاقات الشرائح المخفضة!!

شكّلت أجور التنقل والسفر الداخلي، ولاسيما بين المحافظات، فاتورة أخرى متعاظمة لدى المواطن الذي تزاحمت قائمة العوائق أمام معيشته، في ظل تنامي موجات الغلاء الفاحش والصعوبات الحقيقية على طريق تأمين أدنى متطلبات واحتياجات الحياة اليومية.

وليس غريباً ألا يلقى أي قرار بشأن الزيادة على أجور وسائط النقل قبولاً عند المواطنين ليصل إلى درجة الاستهجان عند الموظف والعسكري والطالب و.. غيرهم، وخاصة المقيمين في غير محافظتهم نتيجة ظروف عملهم، ومنهم مندوبو المهن الحرة الذين يقتضي عملهم السفر إلى محافظات أخرى، حيث أكدوا أن هذه الزيادة مجحفة وغير متناسبة مع الوضع المعيشي وأزمة الدخل التي نعيشها.

وإذا كان الحديث عن الراتب الخجول، الذي لا يكفي تكلفة المواصلات، ذا شجون دائماً، فإن تبريرات الجهات المعنية قد لا تجد تصريفاً عند شرائح الموجوعين، ومع ذلك كان توضيح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة بأن هذه الزيادة صدرت بناء على كتب المحافظين والهيئات الإدارية للنقل في المحافظات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار قطع التبديل وزيوت السيارات والشحوم الخاصة بها، وأكد العقدة بأن الوزارة مدركة كثيراً ضعف القوة الشرائية، ولكن هذه متطلبات الواقع الخدمي الذي تمّت دراسته من قبل لجنة مختصة.

وبسؤال “البعث” عن إمكانية تخفيض أجور النقل، أوضح العقدة أنه تمّ تخفيض ١٥% بتوجيه من وزير الإدارة المحلية لكافة المواطنين وضمن جميع الشركات.. وهل ثمّة إمكانية تخصيص بطاقات سفر خاصة بطلاب الجامعات؟ أكد مدير الأسعار أنه في حال تمّ تقديم مقترح من قبل المكاتب التنفيذية في المحافظات، ستتمّ دراسته وتوضيح مخرجاته والموافقة عليه بما يصبّ في مصلحة المواطن.

ولمتابعة المقترح توجهنا بالسؤال إلى المكاتب التنفيذية في كل من اللاذقية وطرطوس كأنموذجين، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة اللاذقية مالك الخيّر ضرورة وأهمية هذا الاقتراح كونه يساعد المواطن على التخفيف من أزمة الدخل التي يعيشها، وأنه على استعداد تام لطرح هذه الفكرة ومناقشتها أمام مجلس المحافظة بما يتناسب مع مصلحة المواطن، وأشار إلى أنه سيعمل لكي تكون البطاقة مخفضة طيلة العام الدراسي ليس فقط فترة الامتحانات، وأنه يعمل على خفض الأسعار ضمن المحافظة، كما أكد أنه مع أي فكرة أو مقترح إيجابي من مصلحة المواطن.

وبالنسبة لمحافظة طرطوس أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في طرطوس القاضي حسان نعوّس وجود قرار قديم مشابه يشمل الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى وإن كانت لا تلتزم به الشركات، مبيناً أنها فكرة جديرة بالاهتمام والمناقشة، معرباً عن إمكانية طرح الفكرة، حالما يتمّ انعقاد اجتماع مجلس المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي ودراسته وإمكانية وضع آلية تطبيق مناسبة لهذا المقترح.

قد يبدو الأمر غير مهم إذا لم يتمّ التركيز على جزئية الأمر، ولكن بالنظر إلى التحديات المادية المتعلقة بالمأكل والمشرب والمؤونة والمدارس يبدو الأمر صعباً.

سنابل عدنان سلمان