24 إصابة جديدة.. وبدء العام الدراسي مرتبط بالوضع الصحي ومقررات فريق التصدي لكورونا

أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 674، وعن شفاء 10 حالات ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 210، ووفاة حالتين ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 40، فيما أصدرت وزارة التربية التقويم الدراسي للعام 2020 – 2021 متضمنا تحديد بدء العام الدراسي ومواعيد الامتحانات الانتقالية والعامة والعطل الرسمية وفق خطتها السنوية، مشيرة مع ذلك إلى إن موعد بدء العام الدراسي الذي حددته الوزارة مرتبط بالوضع الصحي في الجمهورية العربية السورية وأي تأجيل مرتبط بما يقره الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا ووفق ما تقرره الجهات الصحية المعنية.

إلى ذلك، عدت منظمة الصحة العالمية جائحة كورونا أخطر حالة طارئة صحية واجهتها على مستوى العالم والتي تتسارع بشكل كبير.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف: إن جائحة فيروس كورونا، التي أصابت أكثر من 16 مليون شخص على مستوى العالم، هي أسوأ حالة طارئة صحية عالمية واجهتها المنظمة، وإن العالم لن يستطيع التغلب عليها إلا بالحرص على اتباع الإجراءات الصحية من وضع الكمامات إلى الابتعاد عن الزحام ، مشيراً إلى انه أينما طبقت هذه المعايير تتراجع حالات الإصابة في حين ترتفع في الأماكن التي لا تطبق فيها مشيداً ببعض الدول التي تمكنت من السيطرة على التفشي.

في سياق متصل، أعلنت الصين عن أعلى ارتفاع وبالإصابات بالفيروس منذ ثلاثة أشهر تزامناً مع تسارع انتشار الوباء في إطار الموجتين الثانية والثالثة اللتين تشهدهما آسيا وأوروبا. وسجلّت الصين 61 حالة في أعلى حصيلة يومية منذ نيسان الماضي بعد ظهور بؤر عدوى في ثلاث مناطق مما أثار مخاوف من موجة جديدة، وقالت لجنة الصحّة الوطنيّة إنّ من بين الإصابات 41 إصابة أحصِيت في منطقة شينجيانغ بشمال غرب البلاد، حيث سُجّل منذ منتصف تموز الحالي تفشّ للفيروس في أورومتشي عاصمة المنطقة وأحصت أيضاً 14 إصابة في لياونينغ وسُجّلت حاليًا بؤرة لتفشّي الفيروس في مدينة داليان الساحليّة، التي تستضيف منذ نهاية الأسبوع الماضي نصف مباريات البطولة الوطنيّة لكرة القدم، وأجرت السلطات الصينية أيضاً فحوصات شاملة لمئات آلاف الأشخاص فيها. أمّا إقليم جيلين، المجاور لكوريا الديمقراطية، فأعلن من جهته تسجيل حالتي إصابة محلّيتين وأطلقت السلطات برنامجاً ثانياً لإجراء فحوصات مكثفة في أورومتشي، لإعادة فحص السكان الذين جاءت نتيجتهم سلبية سابقاً، وتم فحص 23 مليون شخص حتى الآن.

كما سجلّت الولايات المتحدة وحدها حوالى 423 مليون إصابة بالفيروس، فيما تُعدّ البرازيل الدولة الأكثر تأثراً بتسجيلها مليونين و394 ألفا و513 إصابة و86 ألفا و449 وفاة. ولوحِظت زيادة في الإصابات في المكسيك والبيرو وكولومبيا والأرجنتين، وهي دول تحاول إعادة إطلاق أنشطتها الاقتصادية في مسعى للحد من تأثير الجائحة.

أمّا من حيث عدد الوفيات فتبقى أوروبا في المقدمة بتسجيلها 207 آلاف و933 وفاة، تليها أميركا اللاتينية والكاريبي (182 ألفا و726 وفاة) والولايات المتحدة وكندا (155 ألفا و673 وفاة).

عربيا قررت الحكومة الجزائرية تمديد إجراءات تطبيق الحجر لمدة 15 يوما في 29 ولاية من الولايات الـ48 في البلاد إضافة إلى منع حركة المرور بما فيها السيارات الخاصة بسبب الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة حيث سجلت وزارة الصحة 593 إصابة و9 وفيات جديدة في حين ارتفع عدد الوفيات في سلطنة عمان جراء الفيروس إلى 393 بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة والإصابات إلى 77058 بعد رصد 1053 إصابة جديدة.

بدوره أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن بعد اجتماع اللجنة العلمية في مقر وزارة الصحة، عن التوصل إلى توصية لإغلاق البلاد لمدة أسبوعين، مع إبقاء العمل بالمطار واستقبال الرحلات الجوية وقال في تصريحات صحفية لايمكن الإستسلام في هذا الوقت، وسنظل نرفع الصوت، ولابد من التشدد بالإجراءات الوقائية ضد الفيروس كورونا وسيتم تفعيل مركز إدارة الكوارث التابع لوزارة الصحة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ليعمل 24/24 ساعة، وسيعلن عنه قريبا جدا، وذلك بسبب تخلف عدد من المستشفيات عن استقبال المصابين”.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان حتى الآن 2822 إصابة، في حين يبلغ إجمالي الوفيات 51.