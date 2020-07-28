غادة حرب في دار الأوبرا

تحيي الأوبرالية السورية غادة حرب برفقة عازف البيانو إياد جناوي أمسية غنائية كلاسيكية أوبرالية مساء اليوم الثلاثاء على مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون، الساعة السابعة، حيث تقدم مجموعة من الأغاني الأوبرالية من حول العالم وبلغات وأساليب مختلفة، منها “الأجراس الهندية” من أوبرا لديليب، مستقاة من الفلكلور الهندي، وقطعتان ايطاليتان، ومن أوبرا “الخفاش” لشتراوس، و”دروب الحب” لدو لامب، وقطعة أخرى تحكي عن أسطورة إسبانية، إضافة إلى أغنية “الأغاني التي علمتني إياها أمي” لدفورجاك.