الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” باتجاه عكاشات

ألقت القوات العراقية القبض على خمسة إرهابيين في محافظة نينوى شمال البلاد تم عرضهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم، كما أحبطت قوة من اللواء 17 للحشد الشعبي محاولة تسلل لعناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي عبر الحدود مع سورية باتجاه منطقة عكاشات في الأنبار، حيث لاذوا بالفرار.

إلى ذلك، أصدرت خلية الإعلام الأمني الحكومية بياناً بشأن أصوات الانفجارات التي سُمعت في “قاعدة سبايكر” في محافظة صلاح الدين، وقالت “إنّه في تمام الساعة الحادية عشر مِن ليلة 27 تموز 2020، حدث انفجاران في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في المحافظة. وقد تمكنت فرق الدفاع المدني مِن السيطرة على الحريق الذي نجم عن الانفجارين، ولا توجد خسائر بالأشخاص.

هذا وكشفت الخلية تفاصيل سقوط صواريخ “الكاتيوشا” على معسكر التاجي شمال بغداد، مشيرة إلى أن المعسكر تعرض إلى هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور، سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية، حيث سقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب أضرار كبيرة بإحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفاً أضرار مادية، بينما سقط الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر.

في سياق منفصل، حذرت وزارة الداخلية العراقية من وجود “مجموعات إجرامية خطرة” في ساحة التحرير تسعى لإثارة الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية.

وقالت الوزارة: “القوات الأمنية في ضوء نتائج التحقيق الأولية في أحداث ليل الأحد، رصدت مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية التي تهدف إلى حفظ أمن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي”، مضيفةً: “إنّ القوات الأمنية ملتزمة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين لأي سبب كان، وعلى المتظاهرين التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ أعمال اغتيال لنسبها إلى القوات الأمنية.

من جهة ثانية أعلنت وزارة الخارجية العراقية تعليق العمل بمنح تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك إلى العراق عبر المنافذ الحدودية دون اللجوء إلى مراجعة مقر القنصلية أو سفارتها في بغداد

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت مراراً على انتهاك حرمة الأراضي العراقية وتمركزت أواخر عام 2015 في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق، وهو ما أكدت الحكومة العراقية بأنه يشكل عدواناً وانتهاكاً لسيادة البلاد وخرقاً لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.