الحكم بإعدام مرتكبي جريمة بيت سحم

أصدر القضاء العسكري حكماً بالإعدام على مرتكبي الجريمة النكراء بحق عائلة في بيت سحم نهاية حزيران الماضي راح ضحيتها ثلاثة أطفال وأمهم إضافة إلى إصابة الوالد.

وكانت النيابة العامة العسكرية بدمشق ادعت بتاريخ 16-7-2020 بالجناية المذكورة التي ارتكبت بحق الأسرة وأصدرت المحكمة العسكرية الأولى بتاريخ 29-7-2020 قرارها الفاصل بهذه الدعوى لكن القرار قابل للطعن بالنقض.

وفي حال عدم الطعن بالقرار سيتم وفق القانون عرض الدعوى أمام محكمة النقض لتدقيق الحكم وبعدها يصبح الحكم مبرماً.

والملاحظ في القضية ما بين تاريخ الادعاء وتاريخ إصدار الحكم سرعة القضاء العسكري المعني بالقضية في إنجاز التحقيقات وإصداره الحكم خلال مدة قصيرة، والتي تشكل سابقة قضائية دون التأثير على دقة العمل بموضوعية وعلمية وقانونية تراعي ضمانات المحاكمة العادلة.

وكانت الجريمة البشعة التي هزت بلدة بيت سحم بريف دمشق نهاية حزيران الماضي أثارت موجة غضب عارمة في الشارع السوري بعدما تكشفت حيثياتها من قتل الجناة لأطفال صغار ووالدتهم ومحاولة قتل الأب وإحراق المنزل لإخفاء جريمتهم.