دخل الله في تخربج دورة الإعداد المركزية: الحوار ضرورة ملحة

أكّد الرفيق عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي، الدكتور مهدي دخل الله، أهمية تعزيز الحوار، وأنه ضرورة ملحّة، مشيراً إلى أهمية الدورات المركزية التي تقيمها مدرسة الإعداد الحزبي المركزية كونها تساهم في إعداد كوادر حزبية مدربة.

وقال الرفيق دخل الله، خلال حضوره حفل تخريج الدورة المركزية العشرين التي تقيمها المدرسة المركزية بمقرها بمدينة التل وبمشاركة 60 رفيقة ورفيقاً: الدورات المركزية هامة للغاية، لافتاً إلى أن هذه الدورات هدفها إعداد كوادر بعثية مدربة ومؤهلة في مختلف الجغرافيا السورية لتكون ركيزة للعمل الحزبي، وشدّد على ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار بين الرفاق الدارسين، موضحاً أنّ الحوار الناجح هو من يحقق التوافق في الآراء، لافتاً إلى أنّه في بعض الأحيان يشوب عملية الحوار إشكالات تؤدي إلى تشتت بالآراء ما يؤدي إلى إفشاله.

وأوضح الرفيق دخل الله أنّ ما يميز “الاتفاق” عن “التوافق” هو أنّ الأول تكون فيه النتيجة على رأي واحد وهذا لا يكون من أهداف الحوار، أمّا التوافق يكون بين رأيين مختلفين وغالباً ما يكون هناك تفاوض بين الرأيين للوصول إلى نتيجة توافق بينهما وهذا هدف الحوار الحقيقي، وبين أنّ الحوار الناجح يؤدي إلى اكتشاف السلبيات والإيجابيات في آن واحد لكلا الطرفين المتحاورين، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الحوار وتحقيق توافق بالآراء واكتشاف العناصر المشتركة بين الرأيين.

حضر حفل التخريج مدير المدرسة الرفيق الدكتور بسام أبو عبد الله.