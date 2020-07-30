دارين سليمان رئيساً للاتحاد الوطني لطلبة سورية

أعلن الاتحاد الوطني لطلبة سورية، أمس الأربعاء، أنه تم انتخاب دارين عبد السلام سليمان رئيساً للاتحاد، في ختام المؤتمر العام الخامس عشر للاتحاد.

وذكر الاتحاد في بيان أن المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد ضم: محمد عامر محمد طلال طلاس نائباً لرئيس الاتحاد، وعمر مهنا الجباعي وغزوان هاشم الزعيم وإياد محمد طلب وعلي محمود بركات وفايز منذر اسطفان وعمار حسين كعدة وأيمن تيسير الشاهر وعماد شلال العمر وخالد عمار بكداش أعضاء.

وكانت أعمال المؤتمر العام الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة سورية، الذي عقد تحت عنوان “عهد نجدده.. علماً وصموداً وانتصاراً”، اختتمت الثلاثاء بمجمع صحارى بريف دمشق بمشاركة 400 طالب وطالبة يمثلون الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وفروع الاتحاد داخل وخارج سورية.