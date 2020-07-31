وقفة لأهالي الرقة دعماً للجيش ورفضاً لـ “قيصر”

الرقة – حمود العجاج :

نظم مجلس محافظة الرقة وقفة تضامنية دعماً الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب، وتنديدا بالإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وخاصة ما يسمى “قانون قيصر”، وذلك أمام مقر نقابة المعلمين في مدينة حماة.

وأكد رئيس مجلس محافظة الرقة المحامي محمد الزعيتر أن هذه الوقفه تؤكد دعماً للجيش العربي السوري الذي حرر معظم أراضي سورية وسيحرر باقي الأراضي من الوجود الأجنبي والاحتلال غير الشرعي، بعد أن سحق الإرهاب وداعميه، مشيراً إلى أن الشعب العربي السوري سيسقط العقوبات الظالمة مهما اشتدت وطأتها بالاعتماد على الذات ومساعدة الحلفاء.

وأكد أهالي وأعضاء مجلس محافظة الرقة في وقفتهم أن سورية ستنتصر على العقوبات الاقتصادية الأحادية الظالمة وتستعيد إدلب وشرق الفرات مهما كلف الثمن، وأن ما يسمى “قانون قيصر “جاء لخدمة مصالح الكيان الصهيوني والنيل من مواقف سورية الوطنية والقومية.

وقام أهالي وأعضاء مجلس محافظة الرقة بحرق العلمين الأمريكي والصهيوني، رمزي العدوان والإرهاب، وطالبوا المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري.

شارك في الوقفة التضامنية الرفيق عبد العزيز العيسى أمين فرع الحزب بالرقة والمهندس عبيد الحسن محافظ الرقة.