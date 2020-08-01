جالياتنا تجدد وقوفها إلى جانب الوطن الأم

جدد أبناء الجالية السورية في روسيا التأكيد على وقوفهم إلى جانب وطنهم الأم في مواجهة الهجمة التي تستهدفه. وأعرب أبناء الجالية خلال لقائهم مع سفير سورية في روسيا الدكتور رياض حداد بمقر السفارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك عن العزم على بذل كل جهودهم وإمكانياتهم للحفاظ على استقلالية القرار الوطني وسيادة سورية.

بدوره أكد السفير حداد أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على سورية وما يسمى قانون قيصر ليست سوى استمرار للحرب التي تشنها على سورية بعد أن فشلت في تحقيق مآربها فيها مشيراً إلى أن أعداء سورية يحاولون فرض خيارات سياسية واقتصادية عليها ويواصلون دعم التنظيمات الإرهابية وجاءت جائحة كورونا لتزيد من تعقيدات الوضع.

وشدد على تصميم الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة وقيادته على إحراز النصر على جميع الأعداء.