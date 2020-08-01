“الصحة العالمية”: زيادة قياسية يومية لإصابات كورونا في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم أمس الجمعة بلغت أكثر من 292 ألف حالة.

وذكرت المنظمة في تقرير يومي أن أكبر الزيادات سجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا فيما زاد عدد ضحايا الفيروس بواقع 6812 حالة وفاة.

ويعود الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري حين وصل العدد إلى أكثر من 284 ألفاً وارتفعت الوفيات بواقع 9753 في ذلك اليوم وذلك في ثاني أكبر زيادة يومية لعدد الضحايا على الإطلاق.

بدورها سجلت وزارة الصحة الإسبانية اليوم 1525 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر قفزة منذ رفع إجراءات العزل العام خلال الشهر الماضي ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشاره في البلاد 288522 إصابة.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي تسجل فيه إسبانيا أكثر من ألف إصابة.