سيدتان تسجلان رقما قياسيا على الدرجات الهوائية

تمكنت سيدتان بريطانيتان من تسجيل رقم قياسي عالمي ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد قيامهما برحلة حول العالم على دراجتين هوائيتين لمدة 263 يوما. بدأت كل من كات ديكسون وراز مارسدن، وكلاهما يزيد عمرها عن 50 عاما، رحلتهما من أكسفورد في 29 حزيران 2019، لتعودا إلى لندن في 18 آذار 2020.

السيدتان قطعتا ما معدله 50 إلى 60 كم يوميا على دراجتيهما، وتمكنتا من زيارة فرنسا، موناكو، إيطاليا، سلوفينيا، كرواتيا، الجبل الأسود، ألبانيا، اليونان، تركيا، جورجيا، الهند، تايلاند، ماليزيا، سنغافورة، أستراليا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، المكسيك، المغرب، إسبانيا وجبل طارق، ليتمكنِّ من جمع أكثر من 50 ألف دولار من خلال رحلتهن، ويتبرعن بها للجمعيات الخيرية. المثير في الأمر أن السيدتين لم تحطما الرقم القياسي المسجل باسم النساء فحسب بل كذلك الرقم القياسي المسجل باسم الرجال، لقطع هذه المسافة، 281 يوما. وتم الإعلان مؤخرا عن هذا الإنجاز ضمن حملة “اكتشف عالمك” الذي تستعد موسوعة غينيس لطرحه في 18 تشرين الثاني.