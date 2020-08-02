الصحة: الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية لضبط الانتشار وحماية الجميع

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي في سورية إلى 780 إصابة وشفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 246.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها إنه مع وصول عدد إصابات كورونا المسجلة في سورية إلى ٧٨٠ والوفيات ٤٣ تؤكد وزارة الصحة مجدداً أن هذه الأعداد هي للحالات التي أثبتت نتيجتها بالفحص المخبري بي سي آر فقط فيما هناك حالات لا عرضية كما أن الوزارة لا تملك الإمكانيات في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد الذي طال القطاع الصحي بكل مكوناته لإجراء مسحات عامة في المحافظات ما يبرز ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية لضبط الانتشار وحماية الجميع.

وتشدد الوزارة على أن الوضع الوبائي الحالي يتطلب الحذر الشديد واتخاذ أعلى درجة الاحتياطات كـالتباعد المكاني وتجنب التجمعات وأماك الازدحام وارتداء الكمامات والانتباه بشكل خاص لـكبار_السن والمصابين بمشاكل قلبية ورئوية وبداء السكري وغيره من الأمراض المزمنة والتي تضعف المناعة.

وتدعو الجميع إلى عدم المشاركة في تداول الشائعات والمعلومات غير الموثوقة مؤكدة أن القطاع الصحي يضع كل إمكانياته وطاقاته استجابة للجائحة.