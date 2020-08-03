تعليق الصلوات في دمشق وريفها 15 يوماً.. وإلزام بارتداء الكمامات

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 10 حالات ووفاة حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 809، شفيت منها 256 وتوفيت 44 حالة، فيما ناقش الفريق الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات، من الصحة والتعليم العالي ومركز البحوث والخدمات الطبية المعني بفيروس كورونا، الإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها مع الانتشار المتزايد للإصابات في سورية، وشدد على الجهات المعنية إلزام ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات خاصة المغلقة (المراكز الثقافية دور السينما المولات والمحلات التجارية) والجامعات ووسائل النقل العامة والحافلات وفي الدوائر الرسمية مع الالتزام بـ التباعد المكاني.

وشدد الفريق على الجهات المعنية منع تقديم النراجيل في المطاعم والمقاهي كونها مصدر لنشر العدوى ولاسيما عند تشارك استخدامها، وتقليص الأنشطة التي تستدعي التجمعات قدر الإمكان وفرض الإجراءات الوقائية فيها كارتداء الكمامات القماشية وتحديد الأعداد المسموح تواجدها في هذه الأنشطة.

كما قيم الفريق الاستشاري البروتوكول العلاجي المعتمد في المشافي لتدبير مرضى كوفيد-١٩ والتوسع بلائحة الأدوية المعتمدة به حسب التوصيات العالمية وزيادة الأماكن الاستيعابية لمرضى كورونا في المشافي.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الأوقاف تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق لمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من اليوم الاثنين الـ 3 من شهر آب الجاري عملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار مدير أوقاف ريف دمشق الدكتور خضر شحرور إلى أن الوزارة اتخذت هذه الخطوة للحيلولة دون انتشار وباء كورونا بمحافظتي دمشق وريفها وذلك لارتباط هذه الصلوات ببعض العادات الاجتماعية منعاً لحصول أي تزاحم لافتاً إلى أهمية وعي المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية انطلاقاً من القيم الإسلامية في الحفاظ على الصحة العامة أثناء الأوبئة.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في الـ 22 من الشهر الماضي تعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريفها واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار فيروس كورونا كما قررت تعليق كل الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريفها وإغلاق كل صالات التعزية والأفراح التابعة للوزارة بالمحافظتين حتى إشعار آخر.