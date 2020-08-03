الاحتلال التركي يعتدي بالصواريخ والقذائف على ريف أبو راسين

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالصواريخ وقذائف المدفعية على عدد من القرى الآمنة في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في ممتلكات المدنيين ومنازلهم.

وذكرت مصادر أهلية أن قصفا صاروخيا نفذته قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التي تدعمها استهدف عددا من القرى الآمنة منها تل حرمل والنويحات وخضرواي غرب بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي تبعه اعتداء برمايات متقطعة بسلاح المدفعية والرشاشات الثقيلة ما تسبب بأضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم.

وأصيبت امرأة الأسبوع الماضي جراء اعتداء مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على بلدة أبو راسين في حين وقعت أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية في قرية الطويلة بريف تل تمر في اعتداء مماثل.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون المنتشرون في منطقة رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.