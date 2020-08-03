نظام تبريد مائي لأجهزة الكمبيوتر

يعتبر نظام التبريد من الأشياء المهمة في جهاز الكمبيوتر، حيث يعد مهم للغاية خاصة في الأجهزة التي تكون مخصصة للألعاب ذات الجرافيك العالمي أو بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقات تستهلك موارد الجهاز، إلا أنه توجد هناك العديد من أنظمة التبريد الخاصة بالكمبيوتر والتي نعرض الفرق بينها، فنظام التبريد المائي هو نظام يوفر لك مساحة كبيرة داخل الكمبيوتر علي عكس التبريد الهوائي، كما أنه بتيمز بصوته المنخفض، فكلما ارتفعت درجة حرارة المعالج كلما زادت الحاجة إلي نظام تبريد مائي والذي سوف يوفر للمستخدم تبريدا أفضل وضوضاء أقل، وهو ما يعتبر نقطة تميز له مقارنة بالتبريد الهوائي، لكنه في نفس الوقت يعتبر أمرا مكلفا مقارنة بشراء مبرد هوائي. ويعتبر هذا النظام مناسبا للأشخاص الذين لا يستخدمون الكمبيوتر في مهام كثيرة تستهلك موارده، مثل برامج المونتاج أو ممارسة الألعاب الثقيلة للغاية، لأن تلك الأمور عند استخدامها سوف تجبر نظام التبريد علي العمل بأقصى طاقة ذلك الأمر الذي سوف يسبب الكثير من الضوضاء حتي يتم تبريد الكمبيوتر.