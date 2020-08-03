فريق ترامب يسارع لسحب فكرة تأجيل الانتخابات

وضع مستشارو الرئيس الأميركي في البيت الأبيض وفي حملته الانتخابية حداً للتأويلات والسجالات التي أعقبت طرح دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية، وهي فكرة يفترض ألا تأتي من الرئيس فالكونغرس وحده المخوّل الخوض في مثل هذه المسائل كون موعد الاستحقاق الانتخابي محدد نصاً في الدستور الأميركي.

وسعى البيت الأبيض وحملة ترامب أمس الأحد لوضع حد لتصورات الرئيس الجمهوري بشأن تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام، قائلين: إن الانتخابات ستُجرى في موعدها يوم الثالث من تشرين الثاني.

وطرح ترامب يوم الخميس فكرة تأجيل الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الثاني، وهو اقتراح سارع الديمقراطيون وزملاؤه الجمهوريون في الكونغرس برفضه. وللكونغرس وحده سلطة إجراء مثل هذا التغيير.

ورفض المنتقدون وحلفاء ترامب أيضاً الفكرة باعتبارها محاولة لا تتسم بالجدية للفت الانتباه بعيداً عن التطورات الاقتصادية المدمرة، لكن بعض خبراء القانون حذروا من أن انتقاداته المتكررة للتصويت بالبريد يمكن أن تقوض ثقة مؤيديه بالعملية الانتخابية.

ويحاول الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تقويض الثقة في الاقتراع بالبريد زاعماً مراراً ودون دليل أن هذا الاقتراع يمكن أن يكون سبباً في تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين.

وقال إيسا هاتشينسون الجمهوري وحاكم ولاية أركنسو: إن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها والأمر يرجع للولايات في ضمان إجراء الاقتراع بالشكل الملائم، مضيفاً: “من غير المفيد أن يفكر الرئيس بصوت عال على الملأ ويظهر إحباطاته”.

بالتزامن، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن ترامب يروج لمعلومات مضللة حول وباء كورونا مشيرة إلى أنها لا تثق في ديبورا بيركس منسقة فريق العمل المكلف بمواجهة فيروس كورونا لدى البيت الأبيض.

وقالت بيلوسي في حديث لشبكة إيه بي سي الأمريكية إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحسين السيطرة على تفشي كورونا قبل إعادة فتح المدارس على نطاق واسع، مضيفة أن مسؤولي إدارة ترامب ليسوا واقعيين بشأن قدرة المسؤولين المحليين على الحفاظ على سلامة الطلاب وتابعت بيلوسي أعتقد أن ترامب يردد معلومات مضللة عن فيروس كورونا.

بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من عنصرية ممنهجة مشدداً على أهمية اقتلاع هذا الشيء من جذوره.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر إن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد سلطت الضوء على حقيقة التفاوت في الحقوق الذي يعاني منه مجتمعنا مضيفاً: لقد استشرى هذا الوباء في أمتنا منذ وقت طويل.

وتابع بايدن: يجب علينا أن نعمل للتأكيد على حصول المحتاجين على ما يريدونه مضيفاً: يجب علينا اقتلاع العنصرية الممنهجة من جذورها.

وأوضح بايدن أن العنصرية الممنهجة هي السبب الرئيس في غياب المساواة بين أفراد المجتمع الأمريكي.

من جهة ثانية أعلن الجيش الأميركي تعليق البحث عن سبعة عناصر من مشاة البحرية وعنصر من قوات البحرية فقدوا في البحر منذ أيام واعتبرهم في عداد المتوفين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الكولونيل كريستوفر برونزي قائد وحدة مشاة في البحرية الأمريكية قوله “قررت بكل أسى إنهاء جهود البحث والإنقاذ.

ووفق بيان لمشاة البحرية فإن مروحيات وعناصر من قوات حرس السواحل قاموا على مدى 40 ساعة من البحث بتمشيط أكثر من ألف ميل بحري بحثاً عن مركبة برمائية كان على متنها 16 عنصراً أنقذ ثمانية منهم لكن توفي أحدهم فيما اثنان في وضع حرج.