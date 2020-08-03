خطط زراعية للحد من الحرائق وإجراءات لتعويض الأضرار

دمشق – عبد الرحمن جاويش

وضعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خططاً متنوعة للحدّ من الحرائق في الغابات الحراجية, وتوزعت الخطط على جميع المديريات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنّب وتدارك المخاطر في حال حدوثها. ويوضح مدير الحراج في الوزارة الدكتور حسان فارس أن الغطاء النباتي الحراجي تعرّض لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب تمثّلت في الحرق والقطع وتنامي ظاهرة الاعتداء على الثروة الحراجية, الأمر الذي أدى إلى تراجع في مساحاته وضرر في مكونات التنوع الحيوي, إضافة لأضرار الحرائق.

ولفت فارس إلى أن معظم الحرائق التي نشبت العام الماضي كانت نتيجة فعل فاعل، وإهمال البعض ورميهم أعقاب سجائر أو حرق قمامة، إضافة إلى الأحوال الجوية المساعدة على اشتعال الحرائق كسرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة، مما حدا بوزارة الزراعة أن تتحضر للكوارث من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من الحرائق، ووضع خطة متكاملة لمكافحة حرائق الغابات وخطة للجاهزية، مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل لجنة حرائق الغابات على مستوى كل محافظة، وتهيئة فرق الحرائق وزيادة عددها وتجهيز المعدات والآليات، لتكون على استعداد كامل للوقاية من الحرائق ومكافحتها وإخمادها، والتأكد من جاهزية نقاط المياه والمصادر المائية المستخدمة في مكافحة الحرائق، ومخاطبة الجهات والمؤسسات الأخرى المحلية والتي لديها مواقع أو منشآت يمكن أن تشكّل خطر حرائق، وذلك لأخذ الحيطة والحذر من أخطار الحرائق ومتابعة تلك الجهات، كما تمّ تنشيط الإرشاد الحراجي في مجال مكافحة حرائق الغابات والوقاية منها في كافة المناطق الحراجية، والعمل على تجهيز وإقامة حملة وطنية إعلامية للوقاية من حرائق الغابات.

وبيّن فارس أن هناك إجراءات متخذة لتعويض الضرر الناتج عن الحرائق, علماً أنه يتمّ إجراء عملية التنظيف للموقع وتجهيزه للتحريج الاصطناعي ووضعه ضمن الخطة السنوية الحالية للمديرية والقيام بعملية تحريج فوري لحدود المنطقة المحروقة لمنع التعدي عليها واستخدامها لأغراض غير حراجية، مشدداً على أهمية نشر التوعية البيئية حول ضرورة الحفاظ على الأشجار الحراجية، ومنع عمليات التحطيب والرعي الجائر، داعياً المزارعين ومرتادي المواقع الحراجية للتعامل بحذر أثناء وجودهم ضمن المناطق الحراجية والحفاظ عليها والتقيد بالإجراءات الوقائية أثناء حرق المخلفات الزراعية.

يُشار إلى أن عدد الحرائق هذا العام بلغ 1570 حريقاً، منها 211 حريقاً حراجياً بمساحة 15979 دونماً، بينما بلغ عدد الحرائق الزراعية 1359 حريقاً بمساحة 22346 هكتاراً، إضافة إلى تنفيذ كامل خطة التحريج الاصطناعي لهذا الموسم بمساحة إجمالية 3254 هكتاراً، منها 3181 هكتاراً مساحات قديمة، و73 هكتاراً جديدة، بينما بلغ عدد الغراس المنتجة الموسم الماضي 4,9 ملايين غرسة حراجية، وخطة هذا العام 6 ملايين غرسة.