“البعث” تبدّد إشكالية الرسوب في مواد ناجحة أصولاً في الشهادة الثانوية

دمشق – علي حسون

ما إن صدرت نتائج الشهادة الثانوية حتى بدأت صفحات التواصل الاجتماعي بنشر درجات لبعض الطلبة عليها تظليل باللون الأحمر على أنها مواد راسبة، لكنها ناجحة حسب معدل الدرجة المحدّدة للرسوب، ما أثار حفيظة كثير من أولياء الأمور والطلبة تخوفوا من الرسوب، ولاسيما أن هناك دورة إضافية لا يحقّ للطالب أن يتقدم فيها سوى لمادتين.

وبما أن النتائج أُعلنت قبل العيد بيوم واحد، لم يجد الطلاب تفسيراً لما حصل، لتبدأ التكهنات والتحليلات “الفيسبوكية” من هنا وهناك، وكلّ يغني على ليلاه، حيث وصلت أكثر من شكوى إلى “البعث” التي تواصلت مع وزارة التربية ليأتي التفسير من مصدر مطّلع ومختص، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه “في لحظة إعلان النتائج، دخل أغلب الطلاب من خلال تطبيق الجوال لسهولة الحصول على النتيجة، لكن في الدقائق الأولى كان هناك أخطاء من التطبيق عند تنزيل النتائج، ما أحدث تلك المشكلة”؛ وأكد المصدر أن النتائج المعلنة عبر موقع الوزارة دقيقة مئة بالمئة، حيث تظهر النتائج بالشكل الصحيح حسب التنتيج الفعلي، داعياً للدخول إلى موقع الوزارة واعتماد النتيجة من خلاله.

يُشار إلى أن وزارة التربية قد أطلقت، قبل الإعلان عن النتائج، تطبيقاً يخفف الضغط على الموقع الرسمي للوزارة أثناء نشر النتائج، ويتيح هذا التطبيق الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادات العامة بمختلف فروعها عند صدورها، وهو حالياً متوافق مع أجهزة الهواتف التي تعمل على نظام الأندرويد، ولاحقاً سيكون هناك نسخة للهواتف التي تعمل بنظامIos .

وأكد مدير المعلوماتية في وزارة التربية الدكتور ياسر نوح أن هذا التطبيق يتميّز بتحكم كامل به عن طريق مخدم الوزارة (فتح واجهة البحث وإغلاقها والتحويل إلى شاشة الانتظار.. إلخ)، وفيه شاشة لعرض رسالة مخصّصة، يتمّ التحكم بها عن طريق مخدم الوزارة لاستخدامها كرسالة للمستخدم بأن البرنامج يعمل، والنتائج قيد الانتظار، كما يمكن تغييرها والتحكّم بها وفقاً لخطة الوزارة مثل استخدامها كإعلان تمهيدي قبل النتائج بيوم أو يومين، وتتوافر فيه خدمة الإشعارات الفورية لاستخدامها كإعلان لإطلاق النتائج لحظة صدورها، ويتمتّع بسرعة أكبر في أثناء البحث عن النتيجة مع إظهار تفاصيل درجات الطالب كما في نسخة الويب.