طهران: اتفاق “قسد” – واشنطن انتهاك للسيادة السورية

تواصلت المواقف المنددة بالاتفاق الموقع بين مليشيات قسد والشركة الأمريكية لسرقة النفط السوري في الجزيرة السورية، حيث أدانت إيران بشدة، أمس الثلاثاء، هذا الاتفاق، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: إن هذا الاتفاق لا يحظى بأي مصداقية قانونية ويتعارض مع القانون الدولي كما يشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، مشدداً على أن هذا الاتفاق الموقع من جانب أمريكا بوصفها القوة المحتلة والموجودة بصورة غير قانونية في سورية يفتقر لأي مصداقية قانونية ويشكل خطوة أمريكية أخرى لنهب الموارد الطبيعية لسورية.

يأتي ذلك فيما جدد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان مطالبته برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤكداً أن مجرد الصمت عن هذه الإجراءات في ظل جائحة كورونا العالمية هو “جريمة إنسانية”.

وأوضح المجلس في رسالة وجهها الدكتور عبد الحميد دشتي رئيس المجلس إلى منظمات الأمم المتحدة والصحة العالمية والصليب الأحمر أنه في الوقت الذي تنتشر فيه جائحة كورونا بشكل متسارع ومقلق على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الداخلي في سورية فإن استمرار العقوبات الاقتصادية يجعل الأوضاع أسوأ ومجرد الصمت عنها يمثل جريمة إنسانية.

ودعا المجلس المنظمات الدولية إلى القيام بدور فعال في إقناع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإلغاء إجراءاتها القسرية الأحادية المفروضة على سورية والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة ولاسيما تلك المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية وهو القطاع الأساسي في مواجهة جائحة كورونا.

وطالب المجلس منظمة الصحة العالمية ودول العالم بالتدخل الفوري لتقديم المعونات الصحية والدوائية والغذائية لتدارك آثار جائحة كورونا في سورية مشدداً على أن الشعب السوري يعاني من أكبر جريمة إنسانية بحقه جراء تلك العقوبات.