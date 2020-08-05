روسيا تحذر الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تكرار اعتداءاته على سورية

أدانت روسيا بحزم الأعمال العدوانية الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية محذرة كيان الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تكرار اعتداءاته على الأراضي السورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نشر على موقعها الالكتروني أمس الثلاثاء ندين بحزم هذه الأعمال ونعرب عن قلق بالغ إزاءها ونحذر إسرائيل من مغبة تكرار مثل هذه الخطوات المحفوفة بعواقب خطيرة لمنطقة الشرق الأوسط برمتها”، جدد البيان التأكيد على دعم روسيا سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، ودعا إلى إبداء ضبط النفس وعدم السماح بازدياد التوتر لاحقا.

وكان مصدر عسكري أعلن أن حوامات العدو الإسرائيلي شنت عدوانا بالصواريخ على بعض النقاط باتجاه القنيطرة أسفر عن بعض الخسائر المادية.