المالكي: ممارسات الاحتلال في الخليل والحرم الإبراهيمي جريمة حرب

في إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

فقد رفضت محكمة تابعة للاحتلال التماساً تقدمت به بلدية الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي، وأعطت الصلاحيات لما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي”، ما يعني أن إدارة الحرم انتزعت من البلدية الفلسطينية.

وفي تعليق له، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة: إن صلاحيات منح الرخص من عدمه في مدينة الخليل، هي حق حصري لبلدية الخليل، فقد اعترضنا على قرار الاحتلال بالسماح للمستوطنين ببناء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي، ورفضنا منح تصريح للمستوطنين، لكن محكمة الاحتلال، ردت التماساً للبلدية ومنحت الصلاحيات بإعطاء ترخيص للمصعد الكهربائي لمجلس “التخطيط الاستيطاني”، مضيفاً: نحن في بلدية الخليل نرفض هذا الاعتداء السافر من قبل محكمة الاحتلال على صلاحيات البلدية، ونطالب اليونسكو بالتدخل العاجل لوقف تغير معالم الحرم الإبراهيمي كونه مسجل على لائحة الأماكن التراثية والتاريخية لدى اليونسكو.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات وإجراءات في مدينة الخليل ومحاولته تهويد الحرم الإبراهيمي يشكل جريمة حرب وانتهاكا لكل القوانين الدولية ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته، مشيراً أن الحرم الإبراهيمي مدرج على لائحة التراث العالمي ومسجل باسم فلسطين على لائحة الخطر في منظمة اليونيسكو، لافتاً إلى أن الاحتلال يحاول عبر إجراءاته ترسيخ احتلاله الحرم وتزويره تراث فلسطين وتاريخها الأمر الذي يستلزم من المجتمع الدولي التدخل ومنع الاحتلال الإسرائيلي من المضي بمخططه لتهويد الحرم الإبراهيمي وتغيير معالمه.

ودعا المالكي المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو أودري أزولاي إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي باليونيسكو وضرورة إيفاد بعثة دولية للاطلاع على التدمير الإسرائيلي المتعمد للقيم الفنية والتراثية والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي، مبيناً أن ما يقوم به الاحتلال من ممارسات في الخليل والحرم الإبراهيمي هو جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وانتهاك لكل القوانين الدولية بما فيها القانون الإنساني الدولي وقواعد واتفاقية لاهاي للعام 1907 ، مطالباً المدعية العامة للمحكمة الإسراع بفتح تحقيق جنائي بحق مسؤولي الاحتلال لتدميرهم أماكن التراث الفلسطيني وهو ما يشكل جريمة حرب وفق ميثاق روما الأساسي.

من جانبه، رفض مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة هذا التدخل السافر في شؤون وإدارة الحرم، مؤكداً أن الحرم الإبراهيمي هو مسجد عربي إسلامي خالص ولا يحق للاحتلال التدخل في شؤونه أو إدارته.

ميدانياً اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلوان وبيت حنينا والعيسوية في مدينة القدس المحتلة وهدمت أربعة منازل ومنشآت تجارية وزراعية، وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات بلدة بيت حنينا وهدمت منزلا واقتحمت حي عين اللوزة في بلدة سلوان وهدمت ثلاثة منازل ومنشأة تجارية وبلدة العيسوية وهدمت منشأتين زراعيتين.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة عشر فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي بيت لحم وطوباس ومخيم الجلزون شمال رام الله وقرية كفر قليل في نابلس وبلدتي يعبد في جنين ودورا في الخليل واعتقلت تسعة عشر فلسطينيا.

هذا وأصيب فلسطيني جراء دهسه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طوباس بالضفة الغربية، ما أدى لإصابته بجروح وكسور.