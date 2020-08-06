لقمع الانتفاضة الشعبية.. “قسد” العميلة تحاصر بلدات الشحيل والبصيرة والحوايج وذيبان

فرضت ميليشيا “قسد”، المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي، حصاراً على بلدات الشحيل والبصيرة والحوايج وذيبان بريف دير الزور، وأغلقت مداخلها كافة بشكل كامل ومنعت الأهالي من الدخول والخروج، في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات التي تشهدها قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور والمطالبة بطرد ميليشيا “قسد”، التي أمعنت في إجرامها بحق أبناء المنطقة، ولفتت مصادر أهلية إلى أن قرى وبلدات ذيبان وجديد عكيدات وجديد بكارة والطيانة والصبحة وأبو النتيل والشحيل وشنان تشهد حالة من الغضب الشعبي ضد ميليشيا “قسد”، التي قامت الثلاثاء بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في حين تمكن الأهالي المنتفضون من السيطرة على أسلحة وسيارات تلك الميليشيا وأسر عدد من عناصرها قبل أن تستقدم تعزيزات من مدينة الشدادي وبلدات السوسة والباغوز وحقل العمر الذي يعد المقر الرئيس لقوات الاحتلال الأمريكي وذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال بعضها مقاتلة في سماء المنطقة.

في سياق متصل، استولت ميليشيا “قسد” العميلة بقوة السلاح على الطابق الثاني من إدارة صوامع الحبوب بمدينة الحسكة وطردت العاملين منه، والذين يقدر عددهم بنحو 120 عاملاً، وبينت المصادر أنه يوجد داخل الإدارة صومعة تم اعتمادها هذا العام كمركز لشراء الأقماح دوكمة الخاصة بالطحين من أجل تزويد المطاحن بالأقماح المغربلة من الصوامع مشيرة إلى أن كمية الأقماح المخزنة في الصومعة تقدر بنحو 13 ألف طن.

قنابل أمريكية وألغام إسرائيلية من مخلفات الإرهابيين

من جهة ثانية وخلال استكمال أعمال تأمين المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في المنطقة الجنوبية عثرت الجهات المختصة على أسلحة متنوعة وكميات كبيرة من الذخائر بينها قنابل أمريكية وألغام إسرائيلية الصنع خلفتها التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه خلال القيام بتمشيط ما تبقى من المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب في المنطقة الجنوبية لرفع مخلفات التنظيمات الإرهابية حفاظاً على حياة المدنيين عثرت الجهات المختصة في أوكار الإرهابيين بين المناطق السكنية على أكثر من 180 ألف طلقة بينها ذخائر لرشاشات “5ر14″ مم و”5ر12” مم إضافة إلى مئات الحشوات المختلفة لقواذف “آر بي جي” وقنابل يدوية هجومية ودفاعية”.

وأضاف المصدر: إنه من بين المضبوطات أيضاً قنابل أمريكية المنشأ وألغام فردية إسرائيلية الصنع ورشاشات ثقيلة ومتوسطة وقواذف أر بي جي.