سائح يتلف تمثالاً عمره 200 عام من أجل “صورة”

تسبب سائح في إتلاف جزئي لتمثال يعود إلى القرن التاسع عشر، أثناء التقاط صورة إلى جانب التحفة الفنية النادرة التي أبدعها النحات الإيطالي الشهير أنطونيو كانوفا منذ 200 عام.

وكان السائح النمساوي البالغ من العمر 50 عاما يريد الاحتفاظ بصورة تذكارية مع التمثال المعروض في متحف يحمل اسم كانوفا بمنطقة بوسانيو شمالي إيطاليا. وقالت مصادر في الشرطة الإيطالية إن الرجل كان ضمن مجموعة من السياح النمساويين، ثم انفصل عنهم مؤقتا لأخذ الصورة. لكن يبدو أنه اتكأ على التمثال “أكثر من اللازم”، مما تسبب في كسر 3 من أصابع قدمه.

وتكشف لقطات لكاميرات المراقبة الرجل وهو يقفز إلى قاعدة التمثال الأثري لالتقاط صورة أثناء “تمدده بجانب العمل”، في واقعة حدثت يوم 31 تموز الماضي.

ووفقا للمحققين، قد يكون هناك مزيد من الأضرار لحقت بقاعدة التمثال لم يتم اكتشافها بعد، فيما اعترف الرجل بـ”الخطوة الغبية”.

وتم التعرف على الرجل من خلال بيانات الاتصال الشخصية التي تركها في المتحف، كجزء من الإجراءات الجديدة لتتبع الزوار وسط انتشار فيروس كورونا، لكن لم يتم الكشف عن هويته للإعلام.

وكان أنطونيو كانوفا نحاتا كلاسيكيا إيطاليا معروفا، عاش بين عامي 1757 و1822، واشتهر بتماثيله الرخامية.