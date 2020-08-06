قيادة جيش التحرير الفلسطيني تنعي اللواء محمد طارق الخضراء

نعت قيادة جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني والذي وافته المنية مساء اليوم.

وقالت القيادة في بيان لها:”ننعي إلى جماهير أمتنا العربية وجماهير شعبنا العربي الفلسطيني المرحوم بإذن الله القائد والمناضل الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء بعد حياة حافلة بالعطاءات السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والإبداعية”.

يذكر أن اللواء الخضراء ولد عام 1941 في مدينة غزة وعاش طفولته المبكرة في مدن غزة وحيفا وصفد بفلسطين المحتلة وعاش طفولته المدرسية في مدينة حمص وفي عام 1960 انتسب إلى الجيش العربي السوري وتخرج في الكلية الحربية بحمص عام 1962 برتبة ملازم وعمل في وحدات الهندسة العسكرية.

والتحق اللواء الخضراء بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بجيش التحرير الفلسطيني في منتصف عام 1966 برتبة ملازم أول وعين قائدا عاما لجيش التحرير الفلسطيني عام 1980 وهو متزوج وله ثلاثة أبناء ولد وبنتان.