الإصابات تصل حاجز الألف.. والصحة مستمرة بتقديم التسهيلات للسوريين في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 55 إصابة جديدة وشفاء 15 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 999 شفيت منها 311 وتوفيت 48 حالة.

في السياق ذاته حذرت وزارة الصحة المصابين بداء السكري بأنهم معرضون أكثر من غيرهم لمضاعفات فيروس كورونا الوخيمة في حال العدوى، لذلك يتوجب عليهم اتخاذ مزيد من الاحتياطات والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم ومنها: وفي بيان لها على صفحتها على فيس بوك قالت الوزارة أنه يجب على مرضى السكري الاهتمام بقواعد النظافة الشخصية كغسل اليدين المتكرر والتباعدالجسدي والحفاظ على مسافة متر واحد بين الأشخاص، واعتماد أسلوب التلويح والإيحاء بالتحية

الالتزام بالخطة العلاجية والدوائية المُوصى بها من قبل الطبيب الاختصاصي، وعدم أخذ الدواء دون استشارة وممارسة التمارين الرياضية البسيطة وتمارين الاسترخاء الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي الغني بالخضروات والفيتامينات، وشرب الماء بشكل كاف وتجنب مخالطة من تبدو عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي وتجنب الاجتماعات المكتظة والأماكن العامة المزدحمة.

إلى أكدت وزارة الصحة أنها مستمرة بتقديم كل التسهيلات لاستقبال السوريين المتضررين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الأول. وأوضحت الوزارة في بيان أن استقبال المتضررين وذويهم يتم بمراعاة كل الإجراءات الوقائية اللازمة في ظل جائحة كورونا من أخذ مسحات للقادمين ومتابعتهم والإشراف عليهم طبياً.

عربياً، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 67 حالة وفاة و3047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنها سجلت 2583 حالة شفاء جديدة مشيرة إلى أن المجموع الكلي لحالات الشفاء 101025 لتبلغ 9ر71 بالمئة بينما بلغ إجمالي الإصابات 140603.

وفي السعودية تجاوز إجمالي الإصابات بوباء كوفيد 19؛ 284 ألفاً بزيادة 1402 حالة والوفيات 3055 بزيادة 35 حالة.

أما في قطر فبلغ إجمالي الإصابات بالوباء 112092 بزيادة 287 حالة والوفيات 178 حالة.

إلى ذلك قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى الأول من أيلول القادم لتسهيل مكافحة وباء كورونا. ونقلت وكالة فرانس برس عن الحكومة المغربية قولها في بيان أنها قررت “تمديد حال الطوارئ الصحية التي كان مقرراً لها أن تنتهي في العاشر من الشهر الحالي وهي الإطار القانوني الذي يجيز للسلطات اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي الوباء إضافة إلى إدراج عقوبة مخالفة القوانين بغرامات مالية”.

وسجلت المغرب ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا بلغ مستوى قياسياً الأربعاء الماضي بـ 3821 إصابة جديدة في 24 ساعة بينما بلغ مجموع الإصابات منذ آذار 82 ألفاً و500 إصابة بينها 534 وفاة.

في سياق متصل أعلن البروفيسور كوسناندي روسميل رئيس الباحثين بجامعة بادجادجاران في باندونغ الأندونيسية أنه من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا في أندونيسيا الأسبوع المقبل.

ونقلت رويترز عن روسميل قوله إنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة للتجارب السريرية في الحادي عشر من الشهر الحالي في إطار تعاون مشترك بين شركة أدوية بايو فارما الأندونيسية وسينوفاك بايوتك الصينية”.

وأشار روسميل إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب ستضم 1620 متطوعاً تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً وسيحصلون على اللقاح على مدى ستة أشهر.

ويأتي إطلاق تجربة اللقاح في الوقت الذي سجلت أندونيسيا فيه حتى أمس116871 إصابة بالفيروس و5432 حالة وفاة.